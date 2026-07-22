В ИНП РАН предложили механизм кооперации ОПК и гражданских производств

Эксперты предложили механизм взаимодействия между оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и гражданским сектором. Сейчас часть предприятий ОПК работает в напряженном режиме, тогда как «мирные» производства недостаточно задействуют мощности и кадровый потенциал, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН «Перераспределение компетенций между ОПК и гражданским сектором: актуальная и решаемая проблема». Это порождает экономические потери в виде простаивающих мощностей, а также ограничивает скорость расширения предложения в тех сегментах, где спрос растет быстрее внутренних возможностей предприятий. Сотрудничество позволит эффективнее распределять нагрузку, полагает автор статьи, старший научный сотрудник ИНП РАН Евгений Дашут.