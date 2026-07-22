В ИНП РАН предложили механизм кооперации ОПК и гражданских производств

В ИНП РАН предложили механизм кооперации ОПК и гражданских производствЭксперты указывают на законодательные ограничения в сфере гособоронзаказа
Эксперты предложили механизм взаимодействия между оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и гражданским сектором. Сейчас часть предприятий ОПК работает в напряженном режиме, тогда как «мирные» производства недостаточно задействуют мощности и кадровый потенциал, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН «Перераспределение компетенций между ОПК и гражданским сектором: актуальная и решаемая проблема». Это порождает экономические потери в виде простаивающих мощностей, а также ограничивает скорость расширения предложения в тех сегментах, где спрос растет быстрее внутренних возможностей предприятий. Сотрудничество позволит эффективнее распределять нагрузку, полагает автор статьи, старший научный сотрудник ИНП РАН Евгений Дашут.
Прямое перераспределение заказов между секторами затруднено режимами ограниченного доступа к информации и административными границами, отмечается в докладе. В связи с этим нужна такая схема взаимодействия, которая бы позволила использовать скрытый резерв мощностей без нарушения требований секретности и без раскрытия чувствительной производственной информации.