Эксперты описали стратегию ЕЦБ на фоне ближневосточного конфликта

Как сообщил регулятор, прогноз по ценам на энергоносители, несмотря на высокую волатильность, сейчас близок к базовым прогнозам ЕЦБ за июнь. «Совет управляющих готов скорректировать все инструменты в рамках своего мандата, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе», – говорится в пресс-релизе. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции признала, что руководство регулятора обсуждало повышение ставок уже в июле. По ее словам, к сентябрьскому заседанию у регулятора будет намного больше данных об инфляции за июль и август, динамике ВВП и индексе PMI.