Масложировой союз считает необходимым повысить пошлины на экспорт льна и сои

Масложировой союз считает необходимым повысить пошлины на экспорт льна и соиЭто нужно для обеспечения сырьем внутреннего рынка
Масложировой союз считает необходимым повысить ставки экспортных пошлин на масличный лен и сою, сообщил на конференции «Где маржа – 2026» исполнительный директор союза Михаил Мальцев.
Сейчас ставка пошлины на экспорт сои за пределы ЕАЭС составляет 20% (не менее $100 за тонну), на экспорт масличного льна – 10%. Они действуют до 31 августа 2026 г. Помимо этого до 31 декабря этого года действует квота на экспорт 200 т сои из Приморского края и 300 т сои из Амурской области с пошлиной 5%.
По словам Мальцева, отрасль рассчитывает на решение от регулятора по повышению ставок пошлин – по льну хотя бы до 20%, по сое – до 30%, чтобы не допустить «перекосов» по экспорту и обеспечить отечественных переработчиков необходимым сырьем. В целом ставки по этим масличным имеет смысл выровнять до 30%, действующих до 31 августа в отношении рапса, заметил Мальцев.
Согласно данным отраслевого портала Oleoscope, по итогам первого полугодия 2026 г. производство трех основных видов растительных масел (рапсового, соевого и подсолнечного) увеличилось на 11,6% до 5,4 млн т. Наиболее высокие темпы роста, на 21,6%, показал выпуск рапсового масла (866 000 т). Выпуск соевого масла вырос на 12,5% до 591 000 т, подсолнечного – на 9,4% почти до 4 млн т.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз.
В Масложировом союзе рассчитывают на рост объема производства соевого масла по итогам нового сезона (начинается с 1 сентября) на фоне сокращения объемов вывоза сои как сырья, особенно из регионов Дальнего Востока. В конце года в Амурской области планируется запуск маслоэкстракционного завода ГК «Содружество» мощностью переработки более 1 млн т сои в год.