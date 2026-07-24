Масложировой союз считает необходимым повысить пошлины на экспорт льна и сои

Сейчас ставка пошлины на экспорт сои за пределы ЕАЭС составляет 20% (не менее $100 за тонну), на экспорт масличного льна – 10%. Они действуют до 31 августа 2026 г. Помимо этого до 31 декабря этого года действует квота на экспорт 200 т сои из Приморского края и 300 т сои из Амурской области с пошлиной 5%.