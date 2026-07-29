Как будет проходить эксперимент по обелению рынка предоставления персонала

Эксперимент ФНС – определенный компромисс между бизнесом и налоговой, так как объем налоговой нагрузки на заказчика в этом случае будет меньше, чем при доначислениях в результате проверок, отмечает партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. Нагрузка распределяется на всю цепочку, в том числе на компанию, предоставляющую персонал, и исполнителя. Сейчас ФНС в рамках предпроверочного анализа может предложить компании, использующей заемный труд или самозанятых на регулярной основе, доплатить НДФЛ и страховые взносы, указывает эксперт. Эксперимент дает четкие правила уплаты налогов, что вносит элемент предсказуемости, добавляет Кофанова. При этом бизнес волнует выработка единообразных критериев по работе с заемным персоналом, указывает она. «Важно выработать баланс между трудоустройством и наймом на время, в том числе и возможность использовать разрешенные специальные режимы ИП и самозанятых», – указывает эксперт.