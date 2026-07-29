Как будет проходить эксперимент по обелению рынка предоставления персонала«Ведомости» узнали детали нового совместного проекта ФНС и крупного бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с сентября запускает эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала. Соответствующий приказ налоговой службы был опубликован в конце июня. «Ведомости» изучили подписанный сторонами Меморандум, а также материалы ФНС, разосланные представителям бизнеса. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняли ранее в ФНС.
Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители – самозанятые и ИП. Заказчик обязуется рассчитывать и уплачивать налоги за контрагента в определенной пропорции. Механизм устроен таким образом, что заказчик разделяет платеж за услуги: налоговую составляющую перечисляет напрямую на Единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя в качестве переплаты, оставшуюся сумму вознаграждения – на расчетный счет компании, предоставляющей работников. В свою очередь компания по подбору кадров обязуется самостоятельно задекларировать всю сумму налога и доплатить оставшуюся часть в бюджет из полученного вознаграждения. Для аутстаффинговых компаний действует следующая схема: заказчик уплачивает 75% от НДС и страховых взносов и 50% НДФЛ. При работе напрямую с ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) и самозанятыми (применяют налог на профессиональный доход) заказчик уплачивает 100% от рассчитанной суммы налогов. Приказом ФНС урегулированы вопросы взаимодействия с налоговой инспекцией и документооборота.
Среди исполнителей, с которыми работает ритейлер или маркетплейс, в концепции выделяются курьеры, а также сборщики и упаковщики. Взаимодействие с последними несет риск переквалификации отношений в трудовые при совпадении нескольких критериев, указано в презентации. К ним относится, в частности, более восьми смен в месяц, заработная плата выше 35 000 руб., работа более трех месяцев и доля дохода от одного заказчика от 75% и более.
В то же время при взаимодействии с курьерами ФНС не выделяет риск-маркеры для переквалификации отношений в трудовые. Исполнителями в данном случае могут быть как самозанятые, так и ИП или иностранные граждане.
Официально эксперимент начнется 1 сентября 2026 г. и завершится 1 сентября 2027 г. При этом ряд заказчиков в сфере ритейла и электронной коммерции начали эксперимент по обелению в сфере предоставления персонала с 1 июня, сообщалось в пресс-релизе на сайте ФНС.
RWB одной из первых присоединилась к эксперименту с 1 июня 2026 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании. Поскольку на момент его начала доля персонала, привлекаемого RWB через аутстаффинговые компании, была незначительной, было принято решение полностью перейти на модель прямого взаимодействия с исполнителями, сохранив сотрудничество только с цифровыми платформами, предоставляющими персонал по агентской модели, уточнил он. По словам представителя RWB, такие платформы рассматриваются ФНС как надежные партнеры, а риски возникновения претензий со стороны налоговых органов при работе с ними исключены.
Власти сейчас ведут работу по выработке комплексных критериев трудовых отношений в отдельных сферах. ФНС, Минтруд, Роструд и Минэк совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ с лучшими практиками, писали «Ведомости» 28 июля. Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговых услугах. Для платформенных занятых правительство установит с 1 октября критерий систематичности выполнения заказов, который рассчитывается по количеству отработанных часов (ежемесячно должно быть не более 60 часов 6 месяцев подряд).
«Идеальный партнер»
В эксперименте по обелению отрасли предоставления персонала ФНС разработала портрет «идеального партнера» – аутстаффинговой компании, работа которой не сопряжена с налоговыми рисками. Его признаки перечислены в приложении к Меморандуму. Таким «идеальным партнером» может быть признана аутстаффинговая компания, у которой структура вознаграждения включает заработную плату исполнителей – физических лиц, налоги (НДС, НДФЛ и страховые взносы) и собственную маржу. Также их средняя налоговая нагрузка (СНН) составляет 45,8%, а средняя доля вычетов по НДС – 14,6%.
При этом СНН, по расчетам ФНС, отличается в зависимости от региона, где компания ведет деятельность, а также от категорий персонала, которые она предоставляет. Всего ведомство выделяет две категории таких партнеров. Например, для такого бизнеса в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также ряде удаленных регионов (Приморский, Забайкальский, Хабаровский край, Сахалинская, Магаданская области и др.) нагрузка должна составлять 43,7%. Вторая категория – аутстаффинговые компании, работающие в остальных регионах, – в среднем должны платить в бюджет 45,5%. При этом ожидаемая налоговая нагрузка внутри каждой группы варьируется исходя из того, какие категории персонала предоставляет компания: самозанятых, граждан России или трудовых мигрантов.
Несоответствие портрету «идеального партнера» – основание для исследования налоговым органом деятельности такой компании, а в случае установления рисков – уведомления об этом заказчика для принятия им соответствующих мер и решений», – отмечал замруководителя ФНС Тимур Шиналиев (его слова приводились в пресс-релизе службы).
Целью эксперимента является формирование более прозрачного, безопасного и предсказуемого рынка для всех участников, когда исключаются серые схемы и недобросовестные посредники, снижаются налоговые риски для крупных заказчиков с гарантированной уплатой налогов без давления на добросовестные компании, отметил представитель ФНС. Эксперимент нацелен не только на урегулирование взаимодействия с отдельными компаниями, но и на выработку единой отраслевой модели поведения, пояснил он. По его итогам будет сформирована практика, которая при подтверждении эффективности будет масштабирована на иные отрасли экономики, отметил представитель ведомства.
Важный, но сложный механизм
Эксперимент ФНС – определенный компромисс между бизнесом и налоговой, так как объем налоговой нагрузки на заказчика в этом случае будет меньше, чем при доначислениях в результате проверок, отмечает партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. Нагрузка распределяется на всю цепочку, в том числе на компанию, предоставляющую персонал, и исполнителя. Сейчас ФНС в рамках предпроверочного анализа может предложить компании, использующей заемный труд или самозанятых на регулярной основе, доплатить НДФЛ и страховые взносы, указывает эксперт. Эксперимент дает четкие правила уплаты налогов, что вносит элемент предсказуемости, добавляет Кофанова. При этом бизнес волнует выработка единообразных критериев по работе с заемным персоналом, указывает она. «Важно выработать баланс между трудоустройством и наймом на время, в том числе и возможность использовать разрешенные специальные режимы ИП и самозанятых», – указывает эксперт.
Эксперимент реализует механизм, во многом напоминающий налоговое агентирование: заказчик должен будет исчислить, удержать и перечислить налоги, говорит партнер Б1 Геладжо Дикко. В ряде развитых экономик уже достаточно давно и успешно действуют сходные механизмы обеспечения полноты уплаты налогов, начисляемых на фонд оплаты труда, добавляет он.
О важности эксперимента, который стал результатом использования схем с аутстаффингом, говорит и старший партнер «Пепеляев групп» Рустем Ахметшин. При этом, по его словам, пока конструкция выглядит сложной и может сработать только на больших компаниях. Участие в эксперименте позволяет заказчикам лучше понимать ценообразование услуг и структуру затрат компаний-исполнителей, а также резервировать непосредственно в бюджетной системе средства в счет налоговых обязательств, считает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.
Сейчас достаточно большой объем линейного персонала, который предоставляют аутстаффинговые компании, существует в тени, говорит вице-президент «Опоры России» Юрий Рябичев. Предлагаемая ФНС конструкция, по его мнению, будет вызывать определенные сложности в отношении учета и обмена информацией между участниками эксперимента и их партнерами. «Сегодня у меня работает здесь работник, а завтра он заболел, и мы привлекли самозанятого. Это нужно отслеживать ежедневно», – поясняет он. Кроме того, сложно игнорировать тот факт, что существующая сейчас фискальная нагрузка на человекоемкие отрасли (в том числе аутстаффинг) очень значительна, часто компании вынуждены пытаться ее оптимизировать, добавляет он.
Оценить успех эксперимента на данном этапе сложно, поскольку нельзя спрогнозировать, насколько аутстаффинговые агентства готовы к изменению условий, говорит руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин. «Мы не исключаем, что компаниям сферы ритейла может быть более комфортным создать штат соответствующих по функционалу сотрудников (аналог аутстафферов) внутри своей компании», – добавляет он.