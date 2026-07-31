Четверть компаний отметили ухудшение условий поставки сырья во II квартале

Четверть компаний отметили ухудшение условий поставки сырья во II кварталеДефицит отразится в ценах, при этом ситуация на рынке улучшается, говорят эксперты
Проблемы с поставками сырья и комплектующих обострились для бизнеса во II квартале 2026 г., следует из результатов мониторинга «Состояние российской экономики и деятельность компаний», который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об ухудшении ситуации сообщили 23,1% участников опроса. По сравнению с предыдущим кварталом доля таких ответов выросла почти вдвое (на 12,5 процентного пункта). Такая динамика может быть связана со сбоями в поставках топлива, допускают авторы опроса.
Проблема с топливом и комплектующими находится в топ-4 главных ограничителей деятельности компаний во II квартале. На первом месте – неплатежи со стороны контрагентов. Почти 40% компаний назвали этот фактор основной проблемой. По сравнению с I кварталом его значимость выросла на 5,6 п. п. Ситуация начала обостряться в 2025 г. и уже тогда выходила на первое место в списке основных проблем. Второе место заняло снижение спроса, о котором сообщили 33% респондентов, его влияние, напротив, снизилось на 5 п. п. В прошлом опросе, который проводился по итогам I квартала, снижение числа заказов волновало бизнес сильнее прочих ограничителей.