Четверть компаний отметили ухудшение условий поставки сырья во II квартале

Проблема с топливом и комплектующими находится в топ-4 главных ограничителей деятельности компаний во II квартале. На первом месте – неплатежи со стороны контрагентов. Почти 40% компаний назвали этот фактор основной проблемой. По сравнению с I кварталом его значимость выросла на 5,6 п. п. Ситуация начала обостряться в 2025 г. и уже тогда выходила на первое место в списке основных проблем. Второе место заняло снижение спроса, о котором сообщили 33% респондентов, его влияние, напротив, снизилось на 5 п. п. В прошлом опросе, который проводился по итогам I квартала, снижение числа заказов волновало бизнес сильнее прочих ограничителей.