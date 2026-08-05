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Главная / Экономика /

Эксперты ИНП РАН ожидают замедления потребительского спроса до конца года

Это снизит на 0,5 процентного пункта динамику ВВП в 2027 году
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ускоренный рост потребительского спроса во II квартале 2026 г. отчасти обеспечил позитивную динамику экономического роста, утверждают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) в докладе «Краткосрочный анализ динамики ВВП: август 2026». При этом они указывают на риски исчерпания этого фактора уже в этом году и более слабую динамику в 2027 г.

Если в I квартале рост потребительской активности составил 3,6% годовых, то по итогам второго он достиг 6%, следует из доклада Минэка «О текущей ситуации в российской экономике». За полугодие показатель увеличился на 4,8% против 2,4% за тот же период прошлого года. В июне 2026 г. суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания вырос на 6% годовых против 1,7% в июне 2025 г.

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