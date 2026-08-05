Эксперты ИНП РАН ожидают замедления потребительского спроса до конца года

Если в I квартале рост потребительской активности составил 3,6% годовых, то по итогам второго он достиг 6%, следует из доклада Минэка «О текущей ситуации в российской экономике». За полугодие показатель увеличился на 4,8% против 2,4% за тот же период прошлого года. В июне 2026 г. суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания вырос на 6% годовых против 1,7% в июне 2025 г.