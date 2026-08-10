Эксперты объяснили рост российско-китайской торговли на 26,3% с начала 2026 года

Экспорт из КНР в Россию за семь месяцев 2026 г. вырос на 29,5% и составил $72,84 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР 7 августа. За январь – июль 2026 г. Китай, в свою очередь, импортировал из России товаров на $86,4 млрд (рост по сравнению с прошлогодними показателями на 23,7%). Положительное сальдо России в торговле с КНР за первые семь месяцев 2026 г. составило $13,56 млрд. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г.