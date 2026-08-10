Эксперты объяснили рост российско-китайской торговли на 26,3% с начала 2026 года

Эксперты объяснили рост российско-китайской торговли на 26,3% с начала 2026 годаЗа аналогичный период 2025 года она сократилась на 6,7%
Экспорт из КНР в Россию за семь месяцев 2026 г. вырос на 29,5% и составил $72,84 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР 7 августа. За январь – июль 2026 г. Китай, в свою очередь, импортировал из России товаров на $86,4 млрд (рост по сравнению с прошлогодними показателями на 23,7%). Положительное сальдо России в торговле с КНР за первые семь месяцев 2026 г. составило $13,56 млрд. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г.
Ускорившийся рост двусторонней торговли к показателям 2025 г. последовательно фиксировался китайской статистикой первые полгода 2026 г. Согласно опубликованным в марте данным за январь – февраль, торговля двух стран выросла на 12% до $39,04 млрд. По опубликованным в апреле итогам I квартала прирост составил 14,8% до $61,25 млрд. А по итогам первого полугодия 2026 г. товарооборот достиг $134,2 млрд, что на 25,6% больше показателя за аналогичный период 2025 г.