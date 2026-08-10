Минэк анонсировал синхронизацию законодательства об электронной торговле в ЕАЭС

«В соглашении не все нормы прямого действия. Часть из них спущена на подзаконные акты более низкого уровня – решения комиссии, потому что нужна гибкость регулирования. Сейчас еще предстоит большая работа на уровне комиссии», – отметил министр. Подготовка профильного закона в России закладывает «очень мощную основу и фундамент», на котором будут строиться договоренности, добавил Решетников. «В ходе дальнейшей разработки пакета наднациональных актов на уровне ЕЭК мы будем сверять часы с российским законом о платформенной экономике», – добавил министр. Схожие наднациональные правила можно будет в дальнейшем предлагать партнерам из других стран, допускает Решетников.