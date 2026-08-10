Минэк анонсировал синхронизацию законодательства об электронной торговле в ЕАЭС

Минэк анонсировал синхронизацию законодательства об электронной торговле в ЕАЭСВ случае необходимости возможны корректировки российского законодательства
Подписанное на уровне премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соглашение об электронной торговле предполагает рамочную унификацию правил работы маркетплейсов и селлеров внутри союза. При этом странам предстоит подготовить и принять ряд подзаконных актов на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), чтобы синхронизировать подходы между странами, пояснил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников.
«В соглашении не все нормы прямого действия. Часть из них спущена на подзаконные акты более низкого уровня – решения комиссии, потому что нужна гибкость регулирования. Сейчас еще предстоит большая работа на уровне комиссии», – отметил министр. Подготовка профильного закона в России закладывает «очень мощную основу и фундамент», на котором будут строиться договоренности, добавил Решетников. «В ходе дальнейшей разработки пакета наднациональных актов на уровне ЕЭК мы будем сверять часы с российским законом о платформенной экономике», – добавил министр. Схожие наднациональные правила можно будет в дальнейшем предлагать партнерам из других стран, допускает Решетников.