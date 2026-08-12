Минпромторг изменит порядок закупки иностранной промышленной продукции

Сейчас заказчику в уведомительном порядке необходимо получать разрешение у Минпромторга на закупку иностранной продукции, если по каким-то причинам отечественный аналог недоступен. С вступлением в силу проекта приказа появляется механизм частичного разрешения на закупку иностранной продукции. Минпромторг сможет выдавать разрешение не только на весь объем закупки, но и на его часть, если российский производитель не способен изготовить всю партию полностью либо обеспечить поставку только в отдельные периоды исполнения контракта.