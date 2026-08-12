Минпромторг изменит порядок закупки иностранной промышленной продукции

Минпромторг изменит порядок закупки иностранной промышленной продукцииЗаказчикам разрешат импортировать часть партии, если российский производитель не может поставить товары в полном объеме
Минпромторг предложил изменить порядок выдачи разрешений на закупку иностранной промышленной продукции для госзаказчиков. Речь идет о товарах в сегменте радиоэлектроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и средств автоматизации. Это следует из проекта приказа Минпромторга, с которым ознакомились «Ведомости». Ведомство хочет разрешить закупку части зарубежных товаров в случаях, когда в России отсутствует производство, а также если продукция, которую производят в стране, расходится с потребностью заказчика.
Сейчас заказчику в уведомительном порядке необходимо получать разрешение у Минпромторга на закупку иностранной продукции, если по каким-то причинам отечественный аналог недоступен. С вступлением в силу проекта приказа появляется механизм частичного разрешения на закупку иностранной продукции. Минпромторг сможет выдавать разрешение не только на весь объем закупки, но и на его часть, если российский производитель не способен изготовить всю партию полностью либо обеспечить поставку только в отдельные периоды исполнения контракта.