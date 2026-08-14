Зачем Дональд Трамп разрешил бизнесу быть непрозрачным

Зачем Дональд Трамп разрешил бизнесу быть непрозрачнымОн заботится о его интересах
Министерство финансов США отменило правило, введенное в эпоху президентства демократа Джо Байдена (2021–2025), согласно которому американские компании должны были сообщать в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) или внутренним контрольным службам информацию о бенефициарных владельцах. В американском минфине таким образом называют любое лицо, которое напрямую или косвенно владеет хотя бы 25% компании или существенно контролирует внутренние процессы. Иностранные компании, работающие в США, тоже получили льготы: отныне им не нужно будет сообщать информацию об американских гражданах, которые помогли им наладить работу в Америке. При этом они все еще обязаны сообщать о бенефициарных владельцах-иностранцах.
Как и многие другие инициативы Трампа в экономической сфере, отмена правила подачи допинформации в FinCEN вызвала критику со стороны демократов. Например, сенатор-демократ Элизабет Уоррен (рассматривается в качестве одного из возможных претендентов на демократическую номинацию на президентских выборах 2028 г.) назвала это решение «подарком для наркокартелей, преступников и соперников США». По ее словам, теперь им будет легче использовать фирмы-однодневки для продвижения своих интересов. Уоррен остается старшим демократом в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам.