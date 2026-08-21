Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот IT-компаний

Для бизнеса в сфере IT в последние годы действуют комплексные налоговые льготы. Например, регионы вправе самостоятельно устанавливать для них пониженную ставку по УСН, патенту и налогу на имущество. Согласно сводным данным справочной правовой системы «Консультант плюс», такой возможностью сейчас пользуются 74 субъекта. Кроме того, Налоговый кодекс (НК) устанавливает для них пониженную ставку налога на прибыль. С 2025 по 2030 г. в федеральный бюджет зачисляется 5%, 0% – в бюджет региона. В 2022–2024 гг. ставка была нулевой. Воспользоваться льготой могут аккредитованные IT-компании, 70% доходов которых обеспечивает реализация собственных программы для ЭВМ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление прав их использования, оказание услуг по их разработке, адаптации и модификации и др. Также они платят пониженные страховые взносы в размере 15% с выплат сотруднику в пределах единой предельной базы (в этом году составляет почти 3 млн на одного сотрудника в год) и 7% свыше ее предела. В 2025 г. условия были еще более льготными – ставка взносов составляла 7,6% независимо от базы. Еще одна льгота – освобождение от НДС реализации и передачи прав на российское ПО, включенное в официальный реестр Минцифры. Кроме того, в отношении IT-компаний с 2022 г. действовал мораторий на налоговые проверки. Его действие прекращено лишь в начале этого года.