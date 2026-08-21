Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот IT-компаний

Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот IT-компанийУ крупных игроков запрашивают документы, подтверждающие право на преференции
Счетная палата с начала года начала запрашивать IT-компании на предмет использования отраслевых налоговых льгот, рассказали «Ведомостям» представители аудиторско-консалтинговых компаний Kept и ДРТ. Информацию подтвердил руководитель отраслевой ассоциации, а также источник на рынке IT. Письменные требования о предоставлении ряда документов приходят крупным игрокам, которые работали с государственными органами, поясняет собеседник, чья компания получила такой запрос в июле текущего года. По его словам, Счетную палату интересуют данные за 2025 г. Первые случаи получения запросов IT-компаниями со стороны госаудиторов появились в 2026 г., подтверждает партнер департамента налогов и права ДРТ Эмиль Бабуров.
В частности, Счетную палату интересуют документы, подтверждающие возникновение у организации исключительного права на ПО, карточки счетов бухгалтерского учета, аналитические таблицы с данными по выручке и иное, говорит партнер Kept Антон Степанов. По его словам, запросы носят детальный характер и фактически затрагивают не только ключевые условия применения IT-льгот, но и общие финансовые сведения. При этом в запросах нет указания, какие именно налоговые меры поддержки анализируются, уточняет он.
Ассоциация «Руссофт» получила информацию от ряда компаний о поступлении запросов Счетной палаты и обратились в юридические компании за консультацией, рассказал «Ведомостям» президент ассоциации Валентин Макаров. Льготами разработчиков ПО сейчас пользуются как непосредственно компании, зарабатывающие на продаже разработанного ими обеспечения на открытом рынке, так и представители ряда других сегментов экономики, имеющих отличные от разработчиков ПО модели бизнеса (кэптивные компании, работающие на материнские корпорации, маркетплейсы, платформы, интернет-компании), поясняет он.
Суммарный объем льгот для представителей этих сегментов получается значимым для бюджета и Счетная палата вправе проверить, как эти льготы используются, отмечает Макаров. При этом любые контрольные мероприятия приводят к значительным расходам времени и денег для компаний, которые и так переживают очень трудные времена, добавляет он. Запросы направлены в рамках статьи 30 Федерального закона № 41 «О Счетной палате Российской Федерации», в соответствии с которой иные организации обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций, сообщил представитель контрольного ведомства в ответ на запрос «Ведомостей».
«Ведомости» отправили запрос представителям Минфина и ФНС.
Какие льготы получают IT-компании
Для бизнеса в сфере IT в последние годы действуют комплексные налоговые льготы. Например, регионы вправе самостоятельно устанавливать для них пониженную ставку по УСН, патенту и налогу на имущество. Согласно сводным данным справочной правовой системы «Консультант плюс», такой возможностью сейчас пользуются 74 субъекта. Кроме того, Налоговый кодекс (НК) устанавливает для них пониженную ставку налога на прибыль. С 2025 по 2030 г. в федеральный бюджет зачисляется 5%, 0% – в бюджет региона. В 2022–2024 гг. ставка была нулевой. Воспользоваться льготой могут аккредитованные IT-компании, 70% доходов которых обеспечивает реализация собственных программы для ЭВМ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление прав их использования, оказание услуг по их разработке, адаптации и модификации и др. Также они платят пониженные страховые взносы в размере 15% с выплат сотруднику в пределах единой предельной базы (в этом году составляет почти 3 млн на одного сотрудника в год) и 7% свыше ее предела. В 2025 г. условия были еще более льготными – ставка взносов составляла 7,6% независимо от базы. Еще одна льгота – освобождение от НДС реализации и передачи прав на российское ПО, включенное в официальный реестр Минцифры. Кроме того, в отношении IT-компаний с 2022 г. действовал мораторий на налоговые проверки. Его действие прекращено лишь в начале этого года.
Дело ООО «Магистраль двух столиц»
В октябре 2022 г. Минфин оценивал выпадающие в 2022–2024 гг. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд руб. по налогу на прибыль и в 250 млрд руб. по страховым взносам (тогда для IT-компаний взносы в Соцфонд были понижены до 7,6% с выплат до 1 917 000 руб. и до нуля выше этой суммы. – «Ведомости»), отмечал ранее директор аналитической компании Б1 Геннадий Тимоничев.
Последствия анализа Счетной палаты
Счетная палата традиционно проводит выездные проверки для контроля целевого использования бюджетных средств (субсидий, грантов, бюджетных инвестиций) компаниями с госучастием, говорит Бабуров. У частных же компаний, которые применяют налоговые льготы, могут запрашивать информацию для анализа эффективности их использования, продолжает он. Счетная палата при обнаружении нарушений может обратиться в ФНС или прокуратуру, уточняет он. Кроме того, результаты такого анализа обычно передаются в Минфин для принятия решения о корректировке льготы и внесения поправок к НК, поясняет юрист.
Если вспомнить аналогичные мероприятия в отношении инвестиционного налогового вычета, то по результатам такого анализа Счетная палата выработала предложения по ужесточению условий его применения, вероятно, руководствуясь тем, что некоторые получившие его компании не нуждались в нем остро, напоминает Бабуров.
Нельзя исключить, что запрошенные данные могут быть использованы в том числе для индивидуальной оценки правомерности применения льгот, добавляет Степанов. Кроме того, выводы Счетной палаты вполне могут стать основанием для ужесточения контроля и оспаривания налоговыми органами обоснованности использования IT-льгот, предполагает он.
В последнее время не только ФНС, но и иные государственные органы используют различные механизмы пополнения бюджета, говорит руководитель практики налоговых споров «МЭФ Legal» Денис Кожевников. Помимо госаудиторов «квазиналоговыми начислениями» занимается также прокуратура через возмещение ущерба из-за неуплаты налога у источника в рамках исков о признании сделок недействительными, добавляет он.