Сможет ли Канада переориентировать экспорт в Европу

Сможет ли Канада переориентировать экспорт в ЕвропуСтрана объявила об усилении экономического сотрудничества с ЕС на фоне новой волны тарифной войны с США
На фоне ухудшения экономических отношений с южным соседом Канада уже этой осенью начнет официальные переговоры с Европейским союзом о масштабном укреплении экономических связей и безопасности, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Кроме того, Страна кленового листа готовит ответные пошлины в размере 15, 25 и 50% на американский импорт с 8 сентября, которые затронут сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику, сообщило канадское министерство финансов.
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