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Главная / Экономика /

Сможет ли Канада переориентировать экспорт в Европу

Страна объявила об усилении экономического сотрудничества с ЕС на фоне новой волны тарифной войны с США
Ульяна Сморчкова
Роман Романов
Оттаве необходимо продемонстрировать Вашингтону, что у страны есть реальные альтернативные рынки, и она не намерена подчиняться давлению со стороны американской администрации
Оттаве необходимо продемонстрировать Вашингтону, что у страны есть реальные альтернативные рынки, и она не намерена подчиняться давлению со стороны американской администрации / Andrej Ivanov / AFP

На фоне ухудшения экономических отношений с южным соседом Канада уже этой осенью начнет официальные переговоры с Европейским союзом о масштабном укреплении экономических связей и безопасности, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Кроме того, Страна кленового листа готовит ответные пошлины в размере 15, 25 и 50% на американский импорт с 8 сентября, которые затронут сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику, сообщило канадское министерство финансов.

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