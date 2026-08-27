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Главная / Экономика /

Что способствовало росту доходов регионов в первом полугодии

Несмотря на ускорение динамики поступлений, к концу года стоит ожидать расширения дефицита региональных бюджетов, отмечают аналитики
Ксения Котченко
Несмотря на замедление расходов в первом полугодии, траты региональных бюджетов к концу года будут неизбежно ускоряться
Несмотря на замедление расходов в первом полугодии, траты региональных бюджетов к концу года будут неизбежно ускоряться / Максим Стулов / Ведомости

Соотношение доходов и расходов неконсолидированных региональных бюджетов в первом полугодии 2026 г. заметно улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают аналитики «Эксперт РА» в докладе «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за первое полугодие 2026 г.» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Поступления за этот период выросли на 8,5% до 11 трлн руб. после роста на 2,1% в 2025 г. Расходы за первые шесть месяцев увеличились лишь на 5% до 11,04 трлн руб. против взлета на 14,9% годом ранее. Такая динамика связана с опережающим ростом собственных доходов регионов, поясняет «Ведомостям» ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич. Второй фактор – сохранение объема безвозмездных поступлений на уровне, сопоставимом с первым полугодием 2025 г. (рост на 0,6%, или на 10,7 млрд руб., против снижения на 6% годом ранее), указывает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

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