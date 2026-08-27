Что способствовало росту доходов регионов в первом полугодии

Поступления за этот период выросли на 8,5% до 11 трлн руб. после роста на 2,1% в 2025 г. Расходы за первые шесть месяцев увеличились лишь на 5% до 11,04 трлн руб. против взлета на 14,9% годом ранее. Такая динамика связана с опережающим ростом собственных доходов регионов, поясняет «Ведомостям» ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич. Второй фактор – сохранение объема безвозмездных поступлений на уровне, сопоставимом с первым полугодием 2025 г. (рост на 0,6%, или на 10,7 млрд руб., против снижения на 6% годом ранее), указывает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.