Малый бизнес предложил создать движение по повышению производительности

Повышение производительности труда должно стать общественным движением, как это было в годы Советского Союза, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мы предлагаем сделать меры повышения производительности труда партийным проектом «Единой России». У партии есть отделения в 42 000 муниципалитетов, через которые можно дотянуться до каждого российского предпринимателя, кто вообще задумывается об эффективности своего бизнеса», – заявил Калинин «Ведомостям» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Руководство партии уже активно обсуждает инициативу создания отдельного проекта – с докладом о ней ознакомился председатель партии и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщил Калинин. Реализация проекта будет возможна после сентябрьских выборов в Государственную думу.