Малый бизнес предложил создать движение по повышению производительности

Малый бизнес предложил создать движение по повышению производительностиВ «Опоре России» ожидают реализации проекта после выборов в Госдуму
Повышение производительности труда должно стать общественным движением, как это было в годы Советского Союза, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мы предлагаем сделать меры повышения производительности труда партийным проектом «Единой России». У партии есть отделения в 42 000 муниципалитетов, через которые можно дотянуться до каждого российского предпринимателя, кто вообще задумывается об эффективности своего бизнеса», – заявил Калинин «Ведомостям» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Руководство партии уже активно обсуждает инициативу создания отдельного проекта – с докладом о ней ознакомился председатель партии и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщил Калинин. Реализация проекта будет возможна после сентябрьских выборов в Государственную думу.
Актуальность идеи Калинин связывает с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Он ожидает, что в 2027 г. не стоит рассчитывать на ставку ниже 10%, поэтому для перезапуска инвестиционного цикла необходимо изыскать иные резервы, в числе которых более эффективное применение трудовых ресурсов. Стремление повысить норму выработки «должно быть в голове не только у каждого предпринимателя, но и бюджетного, социального учреждения», уверен глава ассоциации малого и среднего бизнеса.