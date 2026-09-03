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Главная / Экономика /

Малый бизнес предложил создать движение по повышению производительности

В «Опоре России» ожидают реализации проекта после выборов в Госдуму
Ксения Котченко
Ульяна Сморчкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Повышение производительности труда должно стать общественным движением, как это было в годы Советского Союза, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Мы предлагаем сделать меры повышения производительности труда партийным проектом «Единой России». У партии есть отделения в 42 000 муниципалитетов, через которые можно дотянуться до каждого российского предпринимателя, кто вообще задумывается об эффективности своего бизнеса», – заявил Калинин «Ведомостям» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Руководство партии уже активно обсуждает инициативу создания отдельного проекта – с докладом о ней ознакомился председатель партии и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщил Калинин. Реализация проекта будет возможна после сентябрьских выборов в Государственную думу.

Актуальность идеи Калинин связывает с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. Он ожидает, что в 2027 г. не стоит рассчитывать на ставку ниже 10%, поэтому для перезапуска инвестиционного цикла необходимо изыскать иные резервы, в числе которых более эффективное применение трудовых ресурсов. Стремление повысить норму выработки «должно быть в голове не только у каждого предпринимателя, но и бюджетного, социального учреждения», уверен глава ассоциации малого и среднего бизнеса.

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