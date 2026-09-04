В «Сбере» дали советы для соискателей в эпоху ИИ-рекрутинга

В «Сбере» дали советы для соискателей в эпоху ИИ-рекрутингаГлава HR-департамента банка рекомендовала использовать нейросети для улучшения своего резюме
Кандидатам при поиске работы нужно учиться использовать искусственный интеллект, чтобы правильно «упаковывать» свой опыт и преодолеть первичную фильтрацию ИИ-рекрутеров (автономная система поиска кандидатов с использованием искусственного интеллекта), заявила «Ведомостям» директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова в кулуарах ВЭФа.
«Для того чтобы оформить свое резюме, не нужно самому тратить очень много времени. Стоит действительно пообщаться с ассистентом, с помощником на базе любой технологии большой языковой модели, которая поможет этот опыт правильно упаковать», – пояснила Овчинникова. Она призвала «не стесняться создавать под каждого работодателя новое резюме, смотреть и искать точки преломления своего таланта под конкретную позицию». По ее словам, технологии стоят на защите прав соискателя.
Она добавила, что современные модели отбора соискателей, в том числе и Giga-рекрутер «Сбера», уже не так строго отфильтровывают кандидатов, сменивших карьерный трек. «Первоначально, когда только возникали технологии искусственного интеллекта в отборе, роботам действительно было сложно оценить знания человека, предыдущие места работы, сверить его опыт с требованиями вакансии. Сейчас технологии шагнули далеко вперед», – сказала Овчинникова.
Современные технологии ИИ-рекрутинга призваны не полноценно заменить человека, а помогать ему принимать решения на большем количестве откликов, заметила Овчинникова. По ее словам, чат-бот «Сбера» не просто смотрит, подходит или не подходит кандидат по резюме. Он призван в первую очередь произвести первичную коммуникацию: задать дополнительные вопросы про опыт, уточнить, какие есть пожелания у соискателя. После взаимодействия формируется краткий свод информации: по каким компетенциям конкретной позиции кандидат подходит, по каким вызывает вопросы и нужно ли дополнительно обсудить с соискателем эти темы.
Она также раскритиковала популярный среди соискателей подход к поиску работы через общение в социальных сетях с потенциальным непосредственным руководителем в обход HR-департамента и его инструментов фильтрации. «Я к этому отношусь скорее крайне негативно, потому что в этом и есть наша профессиональная деятельность: оградить нанимающих менеджеров от огромного непрерывно движущегося потока кандидатов», – сказала Овчинникова. При этом представитель «Сбера» оговорилась, что «в ее сердце откликается», когда «человек проявляет умеренную смелость и бросает такой вызов работодателю». Овчинникова также добавила, что такая проактивная стратегия поиска работы может быть уместна при устройстве на позиции в компании небольших масштабов или к индивидуальным предпринимателям.
Рекрутинговая платформа HeadHunter планирует запустить ИИ-помощника для соискателей в 2026 г., сообщал «Ведомостям» в июне ее гендиректор Дмитрий Сергиенков. По его словам, ассистент будет помогать кандидатам лучше описывать свои запросы и жизненные обстоятельства. В ноябре 2025 г. HeadHunter уже внедрила нейросеть для работодателей «в ответ на многочисленные просьбы компаний об автоматизации процессов найма», напомнил тогда Сергиенков. Он также указал на то, что кандидаты стали все чаще писать резюме с помощью ИИ, «приукрашивая свои достижения и опыт».
Трансформация рынка труда под влиянием нейросетей уже вызывает опасения у 39% людей в возрасте 18–30 лет, писали ранее «Ведомости». Молодые специалисты считают, что их знания и навыки уязвимы перед автоматизацией, сообщили исследователи из Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера». Респонденты указывали на более высокие скорость работы и экономическую эффективность языковых моделей в сравнении с человеком.