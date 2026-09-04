В «Сбере» дали советы для соискателей в эпоху ИИ-рекрутинга

Она также раскритиковала популярный среди соискателей подход к поиску работы через общение в социальных сетях с потенциальным непосредственным руководителем в обход HR-департамента и его инструментов фильтрации. «Я к этому отношусь скорее крайне негативно, потому что в этом и есть наша профессиональная деятельность: оградить нанимающих менеджеров от огромного непрерывно движущегося потока кандидатов», – сказала Овчинникова. При этом представитель «Сбера» оговорилась, что «в ее сердце откликается», когда «человек проявляет умеренную смелость и бросает такой вызов работодателю». Овчинникова также добавила, что такая проактивная стратегия поиска работы может быть уместна при устройстве на позиции в компании небольших масштабов или к индивидуальным предпринимателям.