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Главная / Экономика /

Насколько реальна перспектива глобальной дедолларизации

В следующие четверть века доллар может уйти с позиции мировой валюты, если появится достойная альтернатива
Ульяна Сморчкова
Ведомости
Ведомости

Доля доллара в мировых резервах после пика в 2001 г. последние 25 лет постепенно снижается, а проблемы с бюджетом США ослабляют доверие инвесторов. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе возможна дедолларизация, однако ключевое ее условие – достойная альтернатива главной резервной валюте мира

В условиях рекордного роста государственного долга США и доходности долгосрочных облигаций, постоянных торговых войн и продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке разговоры о перспективах дедолларизации снова набирают актуальность, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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