27 лет экономической хроники в материалах и графиках «Ведомостей»

Ставка ЦБ (до 2013 г. ставка рефинансирования) после дефолта последовательно снижалась: с запретительных 55% в середине 1999 г. до 10% летом 2007 г. В конце кризисного 2008 г. регулятор был вынужден увеличить ее до 13%, после чего она вновь последовательно снижалась. В кризисный 2014 г. Центробанк снова начал ее повышать, а в декабре того года – сразу на 7 п.п. до 17%. Еще больший – и крупнейший в современной истории России – шаг произошел в конце февраля 2022 г., вскоре после начала спецоперации и масштабных санкций: регулятор поднял ставку на 10,5 п. п. до 20%, а осенью опустил до 7,5%.