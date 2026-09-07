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Главная / Экономика /

Кабмин определит перечень маркетплейсов для проведения госзакупок к 1 октября

Осуществлять их смогут только площадки, вошедшие в специальный реестр правительства
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство подготовит список платформ, которые будут допущены к проведению государственных закупок; сейчас условия доступа площадок прорабатываются. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэка. В первую очередь маркетплейсы должны будут соблюдать требования, которые сейчас предъявляются к операторам электронных площадок в соответствии с законодательством о закупках, при этом в расчет будут приниматься особенности самих цифровых платформ, уточнил он. Уже после формирования полного перечня условий правительство определит конкретные площадки, которым разрешено проведение закупок, добавил представитель Минэка.

Упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы, будет запущена в России с 1 октября в формате эксперимента, сообщил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума. Эксперимент коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации, уточнил он. «Образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов», – сказал Путин. Он отметил, что существующая система закупок выстроена таким образом, чтобы обеспечить прозрачность и снизить риски коррупции, а это часто связано с определенными сложностями и ограничениями. По его словам, речь идет о «небольшой микрореформе», которая позволила бы многим учреждениям производить закупки «без всяких проволочек», а участие маркетплейсов, в свою очередь, минимизирует риски, связанные с возможной «даже микрокоррупцией».

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