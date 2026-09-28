Минэк оценил рост цен на топливо, продукты и услуги ЖКХ на три года вперед

Рост цен по полной корзине товаров и услуг на конец 2026 г. составит 6,8% после 5,6% по итогам 2025 г., следует из прогноза Минэка. Росстат зафиксировал ускорение динамики в августе до 6,33% год к году после 5,98% в июле. При этом в месячном выражении в августе наблюдалась традиционная для этого месяца дефляция в 0,08% после роста цен на 0,54% в июле и 0,87% в июне.