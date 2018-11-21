Китай пока выигрывает торговую войну с США

Иногда статистика показывает не то, что ожидалось.

Возьмем такой болезненный вопрос, как торговые отношения между Китаем и США. Размер дефицита США в двусторонней торговле бесит президента Дональда Трампа, и он ввел пошлины в размере $250 млрд на китайский импорт. В Белом доме предполагали, что это позволит сократить дефицит, поскольку американские компании будут выпускать больше продукции в своей стране и/или найдут способы избежать закупок в Китае подорожавших товаров.

Но в реальности эта теория не сработала– по крайней мере пока. Недавно США опубликовали статистику, согласно которой дефицит в торговле товарами с Китаем вырос в сентябре с учетом сезонных факторов на 4,3% до рекордных $37,4 млрд. Произошло это в результате роста американского импорта на 8%, тогда как экспорт практически не изменился.

Хотя месячные данные – вещь ненадежная, тренд очевиден: в III квартале дефицит Америки в торговле с Китаем достиг $106 млрд против $92,9 млрд за аналогичный период прошлого года, причем тоже за счет значительного увеличения импорта. А за год по сентябрь включительно этот показатель составил $305,4 млрд против $276,6 млрд годом ранее.

Правда, с макроэкономической точки зрения это не имеет значения. В конце концов, навязчивая одержимость размером двустроннего торгового дефицита смешна в мире, где все торгуют со всеми и где торговля услугами (традиционно более дешевыми) имеет не меньшее, если не большее, значение, чем товарами. И Белому дому стоило бы скорее приложить усилия к разрешению проблем в тех областях, где США вполне обоснованно недовольны действиями Китая, таких как нарушение прав интеллектуальной собственности, а не ограничивать поставки стали.

Но экономическая логика вряд ли заставит Трампа изменить позицию – по крайней мере не сейчас, когда Белый дом готовится организовать встречу президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Поэтому имеет смысл задаться вопросом, почему же торговая статистика показывает не то, чего от нее ждали.

Частично объяснение кроется, как это ни смешно, в силе американской экономики: она сейчас быстро растет, а быстрый рост обычно требует больших объемов импорта. (Как полушутя говорили Трампу некоторые из его собственных советников, лучший способ сократить торговый дефицит – устроить рецессию.)

Другое возможное объяснение – временная задержка: американские компании пытались закупить впрок побольше китайских товаров, чтобы защититься от пошлин и перебоев с поставками. Анализ данных по импорту, например, показывает, что в секторах, где пошлины уже действуют (таких, как сталелитейная), отмечался особенно резкий скачок импорта в начале года, а сейчас ситуация с поставками стабилизируется.

Но есть и еще одно вероятное объяснение, которое начинают высказывать те, кто следит за перипетиями международной торговли: создается впечатление (даже если по сути это не так), что Китай выигрывает первый раунд торгового противостояния. «Увеличение дефицита США в торговле с Китаем – признак того, что торговая война обернулась против Америки» в сентябре, говорится в обзоре Panjiva, агрегирующей данные по торговле. А Сорен Скоу, генеральный директор AP Moller-Maersk, крупнейшего морского контейнерного перевозчика в мире, сказал на прошлой неделе в ходе телеконференции с аналитиками: «Забавный оборот: после того как Трамп пошел в атаку, США лишь все больше и больше увеличивали импорт из Китая». При том что экспортные поставки из Америки в таких секторах, где соевые бобы, рухнули.

Скоу частично объясняет это закупками впрок. Но также, как ни удивительно, предполагает: положение китайских компаний в цепочках поставок означает, что им легче найти замену американской продукции, чем компаниям США – замену китайской.

Третий важный момент, говорит Скоу, связан с тем, что Трамп «не может запретить Nike, Walmart и The Home Depot импортировать товары из Китая». Поэтому, предполагает он, американские компании «продолжат импортировать» из Китая, попросту «проглотив» удар по норме прибыли. Пекин же может приказать своим госкомпаниям изменить торговые схемы и, вероятно, уже делает это, учитывая, что правительство Китая (в отличие от Белого дома, среди сотрудников которого нет согласия в торговом вопросе) занимает единую позицию.

Означает ли это, что Пекин не пойдет на уступки в ходе переговоров? Не обязательно. В конце концов, китайская экономика, вероятно, более уязвима перед последствиями торговой войны, чем американская, и картина может измениться, если (или когда) закончатся закупки импортных товаров впрок. Но как бы там ни было, «забавный оборот», говоря словами Скоу, в скучной торговой статистике показывает, насколько сложно предсказать точные последствия торговой войны. И демонстрирует, насколько глупо недооценивать Китай как противника, особенно если он продолжит действовать дисциплинированно, решительно и не отвлекаясь на демократические процедуры.

Перевел Михаил Оверченко