Так медленно Китай не рос с начала 2009 года

При этом торговый конфликт еще даже не успел в III квартале сказаться на экономике

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Принятые в последние месяцы меры по смягчению контроля за долговым финансированием и увеличению ликвидности пока не оживили инвестиции в основные фонды Andy Wong / AP

Темпы роста ВВП Китая в III квартале оказались самыми низкими со времен мирового финансового кризиса: они составили 6,5% (а в I квартале 2009 г. – 6,4%). В первом же полугодии 2018 г. экономика выросла на 6,8%.

Чтобы успокоить инвесторов, сразу несколько китайских лидеров выступили с заявлениями. Перед публикацией данных о ВВП руководители центробанка, банковского и рыночного регуляторов дали понять, что готовы поддерживать экономику и рынок, а негативная динамика последнего не отражает сильные фундаментальные показатели (см. цитаты). После публикации заместитель председателя Госсовета Лю Хэ в интервью ведущим государственным СМИ признал, что экономика столкнулась с серьезными вызовами, но заявил, что она продолжит стабильно расти. Кроме того, психологический эффект от торговой войны с США, в ходе которой те с июля ввели пошлины на импорт китайских товаров на $250 млрд, а Пекин ответил пошлинами на $110 млрд, оказался сильнее, чем реальный, сказал Лю. «Китай и США сейчас находятся в контакте», – добавил он, имея в виду переговоры о возможной встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите стран «двадцатки» в ноябре.

«Когда все регуляторы выступают с подобными заявлениями, это необычно, но сегодня Китай обнародовал данные по ВВП, и они не соответствовали ожиданиям», – отметил Джекит Вон, рыночный аналитик MUFG.