Китаю угрожает «долговой айсберг»

Китай может столкнуться с «долговым айсбергом» и «титаническими» кредитными рисками AP

Китай может столкнуться с «долговым айсбергом» и «титаническими» кредитными рисками, предупредило рейтинговое агентство S&P Global. По его оценкам, размер внебалансовых долгов китайских муниципалитетов может достигать 30–40 трлн юаней ($4,5–6 трлн) из-за их инвестиций в инфраструктурные проекты.

Много лет китайским муниципалитетам нельзя было самостоятельно выходить на долговые рынки, для этого они создавали специальные финансовые организации. Деньги требовались для финансирования инфраструктурных проектов, нужных для достижения целевых темпов роста ВВП. Эти организации стали основным источником финансирования проектов и ключевым драйвером экономического роста.

Но к концу 2017 г. долг таких компаний достиг 60% ВВП Китая. А его дальнейший рост приведет к их дефолту, предупреждает S&P. «В некоторых городах есть уже сотни таких финансовых организаций», – говорит аналитик S&P Ричард Лангберг. По его мнению, дефолт небольших организаций можно допустить: «Но если они позволят рухнуть крупным, не известно, к чему это приведет».

В этом году Китай разрешил муниципалитетам выпускать облигации, чтобы решить проблему их внебалансовых займов. Также правительство пытается провести строгие банковские реформы, которые уменьшат доступ к внебалансовым займам.

Но эти финансовые организации продолжали активно занимать деньги. Оценить такие долги муниципалитетов сложно, отмечает S&P: большая часть их займов спрятана за балансом. Реальный размер долга может во много раз превышать официальные оценки.

По оценкам агентства Moody’s, долг финансовых организаций муниципалитетов на конец августа превышал $8,5 трлн. «Это лишь приблизительный уровень скрытого долгового бремени китайских муниципалитетов», – отмечает аналитик Moody’s Аманда Ду.

Осложняет ситуацию то, что кредиторами этих финансовых организаций в основном являются небольшие и средние региональные банки. «Много лет мы относились к этому долгу как к государственному, но это была ошибка, – утверждает главный экономист Daiwa Capital Markets Кевин Лай. – Он слишком велик, и правительство не сможет помочь, не включив печатный станок».

Некоторые финансовые организации муниципалитетов уже оказались в непростой ситуации. Принадлежащая одному из муниципалитетов компания Xinjiang Production Construction 6th Shi в августе допустила дефолт по краткосрочным долговым бумагам на 500 млн юаней ($73 млн). Это вызвало сомнения в том, что правительство будет поддерживать другие такие организации. «Срок погашения по значительной части долга таких организаций наступит в этом году, а борьба правительства с долгом привела к росту стоимости займов для них, – отмечает Диана Чойлева из Enodo Economics. – Похоже, что инцидент с Xinjiang произошел не случайно».

Борьба с таким финансированием может замедлить экономический рост Китая. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Reuters, темп роста ВВП страны в III квартале составит 6,6%. Официальные данные будут опубликованы в пятницу. Впрочем, и без этого ожидается, что темп роста китайской экономики снизится в ближайшие годы. Еще один фактор замедления экономики – торговая война с США, которая негативно отразится на экономике.

Перевел Алексей Невельский