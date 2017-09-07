Инвесторы прекращают охоту на «черных лебедей»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Для фондов, делающих ставки на чрезвычайные труднопрогнозируемые события, которые могут обрушить рынки, четыре из последних пяти лет были убыточны Luke MacGregor / Reuters

После мирового финансового кризиса некоторые инвесторы из-за страха перед «черными лебедями» выбрали хедж-фонды, которые должны приносить прибыль в случае падения рынков. Но многие устают ждать этих «лебедей», тем более что из-за многолетнего роста они теряют деньги. По данным CBOE Eurekahedge, те, кто инвестировал в такие фонды на пике их результатов в сентябре 2011 г., к настоящему моменту потеряли бы 55% своих денег. Поэтому такие стратегии теряют популярность.

Некоторые из крупных управляющих активами понесли убытки, и сейчас лишь несколько фондов продолжают обещать высокую прибыль в случае падения рынков. Последние утверждают, что спустя 10 лет после начала финансового кризиса люди начали забывать его уроки и это происходит как раз на фоне роста рисков. Сейчас рыночная волатильность близка к рекордно низким уровням, и фондовые рынки демонстрируют устойчивость, но в сентябре – традиционно самом неблагоприятном месяце в году для рынка акций в США – многие инвесторы начинают нервничать. Как утверждают управляющие этими фондами, рост акций до исторически высоких уровней, беспрецедентное стимулирование экономики центробанками и другие факторы делают появление «черных лебедей» более вероятным, чем когда-либо со времен финансового кризиса.

Нет определения, насколько сильным должно быть падение рынков, чтобы оно считалось «черным лебедем». Этот термин популяризовал Нассим Талеб, который использовал его для определения чрезвычайных событий, которые трудно спрогнозировать, но вероятность которых в реальности выше, чем кажется.

Такие фонды, как Universa Investments Марка Шпицнагеля, которого консультирует Талеб, в основном используют опционы «пут» для защиты от резкого падения стоимости ценных бумаг. Они позволяют продать ценные бумаги по заранее оговоренной цене; если рыночная цена опустится ниже нее (обычно в течение определенного времени), инвестор получит прибыль. Также фонды инвестируют в золото и другие считающиеся безопасными активы, которые обычно растут в цене во время падения других рынков. На пике кризиса в 2008 г. Universa Investments получила свыше 100% дохода. Девять лет спустя Шпицнагель не видит, чтобы кто-то еще делал то же, что и он.

Но в последние годы рынки в основном росли, так как центробанки продолжают наполнять их ликвидностью, в этом году ускоряется и рост мировой экономики. Индекс волатильности VIX, еще называемый «индексом страха», в июле упал до рекордного минимума и остается вблизи этого уровня. Индекс S&P 500 устойчиво растет с начала 2009 г., растет и стоимость облигаций. Все это сильно ударило по фондам, делающим ставку на падение рынков. Четыре из пяти предыдущих лет для них были убыточны, а потери с начала этого года по июль составили 6,3%, по данным eVestment.

Лондонская компания по управлению хедж-фондами Man Group в 2009 г. создала AHL Tail Protect Fund, который с тех пор потерял 45%. Tail Risk Fund, принадлежащий Capula Investment Management и являющийся одним из крупнейших в секторе с $3,7 млрд под управлением, в этом году потерял 6,7%, говорится в письме инвесторам, с которым ознакомилась The Wall Street Journal. Доходность Tail Risk Fund составила 11% в 2011 г., когда рынки лихорадило из-за снижения кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor’s, но в четыре из следующих пяти лет он терпел убытки. Представители Man Group и Capula отказались от комментариев.

Многие другие фонды сдались. Например, AXA Investment Managers закрыла аналогичный фонд несколько лет назад.

Хотя некоторые инвесторы и продолжают вкладывать деньги в эти фонды, многие из последних стали по-другому определять риск экстремального изменения (tail risk). Теперь они ориентируются не на такие чрезвычайные события, как «черные лебеди», а предлагают более дешевую страховку от менее резких, но более частых случаев распродажи акций.

На рынках нет ничего невозможного

Швейцарская Unigestion закрыла фонд, который должен был зарабатывать на «черных лебедях», в 2010 г. и теперь предлагает стратегию, защищающую инвесторов от волатильности. Недавно Unigestion продала южнокорейские воны и приобрела безопасные японские иены. «Защита будет менее значительной, но и стоить это будет тоже значительно меньше», – говорит Жером Тейлетш из Unigestion.

Своевременная защита от волатильности может принести прибыль, но в долгосрочной перспективе это проигрышная стратегия, свидетельствуют исследования. Это напоминает страхование дома или автомобиля — обычно деньги теряет покупатель страховки, а не страховщик.

«Черные лебеди» должны происходить хотя бы раз в 10 лет, чтобы стратегии защиты от них были безубыточными, по оценкам AQR Capital Management. Этот фонд определяет «черного лебедя» как падение индекса S&P 500 на 20% за один день. Но в последний раз такое происходило 27 лет назад – в «черный понедельник» 19 октября 1987 г.

По словам Шпицнагеля, большинство фондов недостаточно смелые, чтобы нести большие убытки при спокойной ситуации на рынках. Это он называет ценой за стратегии, позволяющие получить гигантскую прибыль, когда произойдет следующий «черный понедельник». Как отмечает Шпицнагель, особенность «черных лебедей» в том, что их вероятность выше, чем позволяют предположить расчеты.

Некоторые из управляющих этими фондами утверждают, что инвесторы отказываются от защиты как раз в момент наибольшей уязвимости. «Это как держать равновесие на вершине горы или холма, – говорит основатель LongTail Alpha Винир Бхансали. – Меня это не очень пугает, но в действительности это очень страшно».

Перевел Алексей Невельский