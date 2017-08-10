10 лет глобальному ипотечному кризису

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: «В этот день мир изменился»

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В тот день в 2007 году французский банк BNP Paribas сообщил, что три его инвестфонда, работающих на ипотечном рынке США, заморозят выдачу денег клиентам David Karp / AP

Управляющий хедж-фонда Стив Айсман в июле 2007 г. участвовал в телеконференции с аналитиками S&P: агентство собиралось снижать рейтинги облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, на $7,3 млрд. В 2006 г. банки секьюритизировали $445 млрд рисковых ипотечных ссуд (subprime). «Ипотечные кредиты subprime уже много месяцев в новостях, от просроченных кредитов банки страдают уже много-много месяцев, и я хочу понять, почему вы сообщаете, что собираетесь снижать рейтинги, сегодня, а не много месяцев назад?» – спросил Айсман, пишет Bloomberg. В ответ он услышал, что бонды должны «вызреть», прежде чем может быть снижен их рейтинг. В течение следующего года S&P и Moody’s снизили рейтинги выпускам ипотечных облигаций более чем на $1 трлн.