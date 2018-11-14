Ухудшение в экономике заставило власти Китая ужесточить цензуру

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Чтобы у широкой публики не возникало вопросов о ситуации в экономике, контролирующие СМИ чиновники указывают редакторам, про что не стоит писать и какие уже вышедшие публикации снять с сайтов David Gray / REUTERS

Темпы роста кредитования в Китае упали в октябре до минимальных в истории, а продажи недвижимости сократились, при этом в городах пустует пятая часть жилых помещений. Розничные продажи и промышленное производство уже более года растут все более медленными темпами, а США ввели в 2018 г. импортные пошлины на китайские товары на $250 млрд, при этом ставка по товарам на $200 млрд с начала 2019 г. должна вырасти с 10 до 25%. Фондовый индекс Shanghai Composite с начала года упал на 21,4%, тогда как индекс всех развивающихся рынков MSCI Emerging Markets – на 16,6%, а американский S&P 500 вырос на 1%. Предпринятое ранее смягчение денежной политики Народным банком Китая (НБК) пока не дало эффекта. Аналитики все громче говорят о необходимости фискального стимула.

Нет новостей — нет проблем

Но для читателей деловых и экономических новостей в Китае этих проблем почти не существует. В то время как в большинстве стран мира обсуждали введенные Вашингтоном в сентябре новые пошлины на $200 млрд, посетители сайтов интернет-гигантов Tencent и Baidu видели совсем другие заголовки, пишет Financial Times, — о том, как Коммунистическая партия Китая «под предводительством Си Цзиньпина» обустраивает отдаленный Нинся-Хуэйский автономный район.

Сильная экономика уже давно является одним из главных источников легитимности правящей партии, и по мере нарастания проблем экономическая информация стала подвергаться все более жесткой цензуре, как до того – политическая. В последние месяцы чиновники, отвечающие за пропаганду, регулярно дают распоряжения не клеветать на экономику, рассказали FT на условиях анонимности более десятка журналистов и редакторов влиятельных китайских изданий. «Цензура еще никогда не была такой строгой, – сказал газете местный корреспондент с 20-летним стажем работы в деловой журналистике. – Во втором полугодии произошли серьезные изменения».