Китай провел крупнейшую валютную интервенцию за два года

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Народный банк Китая не хочет допустить падения резервов ниже $3 трлн Andy Wong / AP

Китай в октябре потратил $32 млрд из валютных резервов на поддержание юаня. Это его самая значительная месячная валютная интервенция за два года, которая свидетельствует об обеспокоенности Пекина ситуацией в экономике.

Обнародованные в среду данные частично развеивают опасения, что Китай намерен использовать девальвацию как оружие в торговой войне с США. Но они также подчеркивают проблему, которая стоит перед Народным банком Китая (НБК): он пытается стабилизировать курс юаня, не расходуя много валютных резервов.

Некоторые аналитики уверены, что власти не хотят позволить курсу преодолеть психологическую отметку 7 юаней/$. На закрытии торгов в среду курс материкового юаня составил 6,93 юаня/$.