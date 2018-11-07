Китай провел крупнейшую валютную интервенцию за два года
Торговая война с США заставляет его сдерживать падение курса юаня
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Народный банк Китая не хочет допустить падения резервов ниже $3 трлн
Andy Wong / AP
Китай в октябре потратил $32 млрд из валютных резервов на поддержание юаня. Это его самая значительная месячная валютная интервенция за два года, которая свидетельствует об обеспокоенности Пекина ситуацией в экономике.
Обнародованные в среду данные частично развеивают опасения, что Китай намерен использовать девальвацию как оружие в торговой войне с США. Но они также подчеркивают проблему, которая стоит перед Народным банком Китая (НБК): он пытается стабилизировать курс юаня, не расходуя много валютных резервов.
Некоторые аналитики уверены, что власти не хотят позволить курсу преодолеть психологическую отметку 7 юаней/$. На закрытии торгов в среду курс материкового юаня составил 6,93 юаня/$.
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