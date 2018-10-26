Ситуация на мировых финансовых рынках напомнила 2008 год

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«Рынок нервный и ищет поводы для снижения» Richard Drew / AP

Мировые фондовые рынки, которые в четверг, казалось, обрели почву под ногами, в пятницу снова охвачены если не паническими, то мрачными настроениями. Американские индексы падают на 2-3%. При этом ряд секторов в мире демонстрируют худшую динамику или показатели с кризисного 2008 г.

Наблюдавшийся в последние месяцы рост на рынке акций США сменился в середине октября падением и скачком волатильности. В эту среду индекс Nasdaq Composite, ранее лидировавший в темпах роста, упал на 4,4% и ушел на коррекционную территорию, потеряв более 10% с последнего пика в сентябре. А индекс S&P 500 растерял весь рост с начала года. Причиной стала публикация не очень высоких квартальных показателей ряда крупных компаний, прежде всего производителей полупроводников. Это заставило участников рынка задаться вопросом, не заканчивается ли период роста корпоративных прибылей, за чем может последовать и замедление экономики США.

Кроме того, проблемы технологических компаний еще раз напомнили о том, что в последние недели стало всерьез беспокоить аналитиков и инвесторов, – о торговой войне между США и Китаем, которая уже начала нарушать международные цепочки поставок. Это, с одной стороны, создает проблемы для производства, а с другой – может негативно сказаться на ситуации в экономике Китая, откуда компании начали переводить операции в другие страны.

Правда, в четверг ситуация на мировых фондовых рынках стабилизировалась: S&P 500 снова вышел в плюс за период с начала года, все ждали отчетность Amazon и Alphabet, которая была опубликована после окончания торгов в США.

Показатели игроков не воодушевили.