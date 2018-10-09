МВФ обеспокоен нестабильностью в развивающихся странах

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$12 млрд, которые Пакистан может получить от МВФ, будут для страны 13-м и крупнейшим пакетом помощи Akhtar Soomro / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз мирового экономического роста на 2018–2019 гг. Об этом говорится в его докладе. Одна из причин помимо растущего протекционизма в мировой торговле – проблемы развивающихся стран, связанные с ослаблением их национальных валют и ростом процентных ставок в США. Помощи у фонда уже решил попросить Пакистан, которому может не хватить валютных резервов для оплаты импорта до конца года.

Рост мировой экономики в 2018 и 2019 гг. составит по 3,7% (июльский прогноз – по 3,9%). Для развивающихся стран прогноз понижен до 4,7% – с 4,9% в 2018 г. и с 5,1% в 2019 г. Особенно сильно ухудшились перспективы Аргентины и Турции, переживших в этом году валютный кризис. МВФ ожидает, что ВВП Аргентины, которая в июне уже договорилась с фондом о кредитной линии на $50 млрд, а в сентябре – о ее увеличении до $57 млрд, сократится на 2,6% в этом году и на 1,6% в 2019 г. Экономический рост Турции должен замедлиться до 3,5% и 0,4% соответственно, хотя еще в прошлом году он составил 7,4%.