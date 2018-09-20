Почему российская экономика может не оправдать надежд премьера и президента

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Следующие шесть лет для российской экономики будут непростыми, заявил в четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев, но ни санкции, ни торговые войны, ни усиление протекционизма не способны помешать ей к 2021 г. выйти на темпы роста выше 3% за счет «структурных изменений», куда входят и нацпроекты из нового майского указа Владимира Путина. Оптимизм главы правительства впечатляет, но за пределами России его мало кто разделяет. Без действительно системных изменений Россия не сможет догнать развитые страны по уровню доходов на душу населения и будет отставать в росте и от мира, и от развивающихся стран, полагают аналитики МВФ, опубликовавшие недавно неутешительный прогноз развития России на ближайшие шесть лет.

Благодаря эффективным действиям правительства, ЦБ и росту цен на нефть российская экономика вышла из рецессии 2015–2016 гг., отмечают авторы прогноза. Но в будущем (по 2023 г. включительно) рост реального ВВП застрянет на уровне 1,5%. Это на треть медленнее роста развитых стран (2,4% в 2018 г. и 2,2% в 2019 г.), вдвое меньше показателей мировой экономики в целом (3,9% на ближайшие два года) и почти втрое хуже развивающихся стран, рост которых МВФ оценивает в 4,9% в 2018 г. и 5,1% в 2019 г.