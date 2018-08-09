От редакции
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Застой, как и предупреждали

Как не повторить застой

Повышение НДС и пенсионного возраста подстегивают затяжную стагнацию
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Экономисты давно предупреждали, что без структурных реформ, дающих новые источники роста, России грозит вечный застой. Частичные реформы – в виде, например, повышения пенсионного возраста и НДС – начаты, но в нынешней экономической ситуации они повышают риски сваливания в затяжную стагнацию, признаки которой увидел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Спад в российской экономике, запущенный в 2014 г. обесцениванием энергоносителей и санкциями из-за событий в Крыму и Донбассе, формально прекратился. Однако отскок этот, вероятнее всего, не перейдет, как надеется правительство, в долгосрочный рост, следует из августовского доклада ЦМАКПа «Тринадцать тезисов об экономике».

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