На что обратить внимание инвесторам в наступающем году

Насколько важны данные по ВВП, от чего зависит курс рубля и чем интересна новая экономика

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Год завершается, и уместно делать прогнозы, думать о новых стратегиях. Уровень инфляции, рост ВВП, процентные ставки и обменный курс, действия ЦБ или поведение иностранных инвесторов – какие факторы будут ключевыми? На что обратить внимание инвесторам, какую тактику выбрать, какие шаги предпринять?

Насколько показательны данные ВВП

Прежде чем делать прогноз, предлагаю посмотреть, в какой точке мы сейчас находимся.

Некоторые СМИ любят сравнивать ВВП разных стран и динамику его роста. Но эти цифры не дают полной и реальной картины. Насколько информативны данные о том, что в России рост ВВП – 1,8%, в США – 3%, а в Китае – 6%?

Приведу простой пример: США на оборонку и космос тратят в 20 раз больше России, при этом у обеих стран сопоставимые мощности в оборонной сфере, а американские космические программы практически полностью базируются на российской космической технике. Так правы ли вереницы цифр по ВВП? Зачем сравнивать Россию с Бутаном или США, что это может дать?

Кроме того, нам нужно очень серьезно совершенствовать систему сбора информации. Считать по 50 крупнейшим российским монополиям мы, слава богу, умеем, потому что корпоративная отчетность поступает и в статистические органы. А вот остальное наше богатство – малый и средний бизнес, сектор услуг, торговли, сдаваемая в аренду недвижимость – аккуратно посчитать не можем. Например, эмпирически понятно, что сектор услуг растет: скажем, людей, которые пользуются такси, стало больше. Но как точно посчитать объем этого рынка?

С учетом этих замечаний можно предположить, что в следующем году темпы роста ВВП России будут положительными и, скорее всего, составят 2%.

Отчасти это будет связано с завершением крупных инфраструктурных проектов, включая запуск «Турецкого потока» и частичный запуск «Силы Сибири».

Инфляционные ожидания и повышение процентной ставки

Но для обывателя, гражданина важен рост не ВВП, а реальной зарплаты, а также обменный курс, процентные ставки. И, конечно, инфляция.

Именно от инфляции, а точнее, от инфляционных ожиданий зависят и курс рубля, и процентные ставки. В конце 2018 г. инфляционные ожидания резко выросли и начали разгонять инфляцию. Сыграли свою роль августовское ужесточение санкций и усиление санкционной риторики США в сентябре, принятие закона о повышении НДС.

Если говорить про процентную ставку, ее последнее повышение я считаю правильным, кроме того, в следующем году необходимы еще один или два подобных шага ЦБ. Предельная ставка в 2019 г., скорее всего, составит 8%.

Только это позволит сдержать инфляционные ожидания и, может быть, развернуть их, что было бы победой: такое развитие событий в итоге повлияет на снижение ставок по ипотеке, оживление строительства и размораживание отложенных в августе инвестиционных проектов.

Приток инвестиций – это то, что нам нужно, единственный источник экономического роста в России.

Справедливая цена рубля

Обменный курс волнует всех. Он по-прежнему в значительной степени связан с нефтью, однако уже в определенном коридоре. Второй фактор – поток на российский рынок ОФЗ капитала иностранных инвесторов, которым по-прежнему принадлежит около четверти этого рынка.

За этот год иностранцы вывели с рублевого рынка огромные для России средства – $54 млрд, по последним оценкам ЦБ. С апреля рубль девальвировался почти на 10%, несмотря на высокие цены на нефть, устойчивый профицит федерального бюджета и положительное сальдо торгового баланса.