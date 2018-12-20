Великобритания и Евросоюз стали готовиться к жесткому Brexit

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Некоторые сторонники Brexit по-прежнему «живут в «Ла-ла Ленде», считают европейские дипломаты Toby Melville / Reuters

«Связанная с Brexit неопределенность существенно усугубилась с последнего заседания» комитета по ставкам в ноябре, заявили в четверг управляющие Банка Англии по итогам декабрьской встречи. Оставив базовую ставку на уровне 0,75%, они снизили прогноз роста ВВП Великобритании в IV квартале с 0,3 до 0,2% и заявили, что аналогичная картина будет наблюдаться в экономике в начале 2015 г.

Рождественский период будет непростым для розницы: потребители уже осторожничают, а могут занервничать еще больше, опасаясь за свои рабочие места в случае Brexit без договоренности с ЕС, пишет аналитик ING Джеймс Смит. «Компании, по крайней мере на ближайшее время, отложат решения о найме и инвестициях», – добавляет он. Беспокойство охватило финансовые рынки. С начала года инвесторы вывели из фондов британских акций $9,8 млрд, отмечает Bank of America Merrill Lynch: это рекордная сумма за аналогичный период с тех пор, как стали собираться данные.

«Взгляд людей на британские акции слишком пессимистичный и краткосрочный, они также не делают различия между экономикой и фондовым рынком», – не согласен Майк Кооп, директор по управлению портфелями Morningstar Investment Management (цитата по The Wall Street Journal). Brexit – это «изменение условий торговли, а не фундаментальные изменения в макроэкономике, денежной политике или регулировании». Британский рынок покажет в 2019 г. лучшие результаты, чем американский, считает Кооп, увеличивающий ставки на активы в фунтах.

В среду начался отсчет последних 100 дней до 29 марта 2019 г., когда Великобритания должна официально покинуть Евросоюз.