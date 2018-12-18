Credit Suisse посоветовал клиентам выводить активы из Великобритании

Credit Suisse посоветовал богатым клиентам подумать о выводе активов из Великобритании из-за неопределенности с Brexit REUTERS

Credit Suisse посоветовал богатым клиентам подумать о выводе активов из Великобритании из-за неопределенности с Brexit, утверждают знакомые с ситуацией люди. Это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на прошлой неделе отложила голосование в парламенте по предлагаемой ей сделке о выходе страны из Евросоюза.

После этого шага Мэй лондонские банкиры Credit Suisse, занимающиеся управлением частным капиталом, связались со своими главными клиентами и предупредили их, что многие другие клиенты стремятся перевести свои активы за границу из-за продолжающегося «беспорядка» с Brexit. Поэтому они посоветовали богатым клиентам «поспешить», если у них есть такие же планы, чтобы сделать это до перенесенного на начало января голосования в парламенте, говорят источники.

Представитель Credit Suisse отказался от комментариев.

Богатые жители Лондона уже отказываются от британских активов и стремятся открыть инвестиционные счета или зарегистрировать свои трасты за границей. Для этого они выбирают такие офшорные центры, как Швейцария и острова Джерси и Гернси в проливе Ла-Манш. Причем они опасаются не только возможного выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения с блоком, но и того, что в случае краха правительства Мэй к власти придет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который предлагал повысить налоги для богатых.

Другие управляющие частным капиталом, с которыми пообщалась FT, тоже отметили усилившееся беспокойство по поводу политического климата. Но они считают необычным шагом советовать клиентам вывести активы из Великобритании. «Мы точно не стали бы подстрекать клиентов брать свои деньги и убегать, — заявил банкир, попросивший не раскрывать его имя, так как он работает на конкурента Credit Suisse. — Мы должны снижать беспокойство клиентов, а не усиливать его».

Распродажа британских активов ускорилась после того, как Мэй перенесла голосование по Brexit. Британские акции в этом году подешевели уже на 7%, тогда как за границей – в среднем на 3%. Лондонская недвижимость в дорогих районах теперь продается с самыми большими скидками с 2009 г., так как иностранные покупатели сторонятся этого рынка.

Перевел Алексей Невельский