Провал вотума недоверия премьеру Великобритании не помог одобрению Brexit

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Мэй устояла, кризис остался Eddie Keogh / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг вновь отправилась на переговоры в Брюссель, несмотря на то что представители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что условия сделки по выходу из ЕС не могут быть пересмотрены. Об этом заявили, в частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран – членов ЕС», – сказала Меркель, выступая в среду перед бундестагом.

Депутаты-консерваторы запустили процедуру голосования о доверии премьеру в среду, но набрали лишь 117 голосов против 200 у сторонников британского премьера. Теперь новое голосование о доверии может быть инициировано не раньше чем через год. Мэй, выступая после подсчета голосов, призвала консерваторов объединиться и «сделать все возможное» для Великобритании.