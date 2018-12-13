Провал вотума недоверия премьеру Великобритании не помог одобрению Brexit
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг вновь отправилась на переговоры в Брюссель, несмотря на то что представители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что условия сделки по выходу из ЕС не могут быть пересмотрены. Об этом заявили, в частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы не намерены вносить дальнейшие изменения в соглашение. Это общая позиция 27 стран – членов ЕС», – сказала Меркель, выступая в среду перед бундестагом.
Депутаты-консерваторы запустили процедуру голосования о доверии премьеру в среду, но набрали лишь 117 голосов против 200 у сторонников британского премьера. Теперь новое голосование о доверии может быть инициировано не раньше чем через год. Мэй, выступая после подсчета голосов, призвала консерваторов объединиться и «сделать все возможное» для Великобритании.
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