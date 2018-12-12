Британские депутаты не смогли объявить вотум недоверия Терезе Мэй

Британский премьер Тереза Мэй Kirsty Wigglesworth / AP

Противникам Терезы Мэй в партии консерваторов в палате общин не удалось добиться вынесения ей вотума недоверия. Они набрали 117 голосов, а сторонники британского премьера — 200, сообщает Sky News. Для победы тем, кто выступает против Мэй, нужно было набрать большинство. Теперь новое голосование может быть инициировано не раньше чем через год.

BREAKING: Theresa May keeps her leadership

after winning a vote of confidence after a secret ballot.



Follow live reaction here: https://t.co/oC0BUG9wZW pic.twitter.com/QvhfLR7Y4K — Sky News (@SkyNews) 12 декабря 2018 г.

Мэй, выступая после голосования, выразила благодарность парламентариям. «Это был долгий и напряженный день. Но в конце него я получила поддержку коллег на сегодняшнем голосовании», — отметил она. Премьер подчеркнула, что гражданам страны необходимо объединиться и этот процесс «должен начаться в Вестминстере [Вестминстерском дворце, где заседает парламент] — с политиков разных взглядов, которые объединятся и будут действовать в национальных интересах».

Депутаты-консерваторы запустили процедуру голосования о доверии премьеру ранее в среду. Для ее начала нужно было получить письма с просьбами об этом как минимум от 48 действующих парламентариев, то есть 15% от числа консерваторов в палате общин.

Чем был опасен вотум недоверия Мэй для Brexit

После запуска процедуры Мэй подчеркнула, что смена лидера правящей партии создаст угрозу для процедуры Brexit. По ее словам, процесс выхода Великобритании из ЕС может быть затянут или даже остановлен. Она призвала консерваторов объединиться и «сделать все возможное» для Великобритании. «Мы должны завершить процедуру выхода из ЕС. Я готова довести ее до конца», — говорила премьер.

«У нового лидера не будет времени, чтобы пересмотреть соглашение о выходе из ЕС и вынести законопроект на рассмотрение в парламент до 29 марта (до этого срока ЕС и Великобритания должны договориться об условиях Brexit — "Ведомости")», — пояснила Мэй. По ее словам, в случае неопределенности контроль над переговорами о Brexit могут получить лейбористы. «Консерваторы — крупнейшая партия в палате общин, и ее лидер, кем бы он ни был, должен быть премьер-министром», — пишет BBC.

В среду министр юстиции Великобритании Дэвид Гок заявил ВВС, что в случае ухода Мэй из-за утраты доверия, пришлось бы отложить Brexit на неопределенный срок. «Я не думаю, что в этом случае (отставки Мэй — «Ведомости») мы сможем покинуть ЕС 29 марта», — сказал он.