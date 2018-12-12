Консерваторы запустили процедуру голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй

Если Мэй будет объявлен вотум недоверия, то консервативная партия должна будет в ближайшие три месяца избрать нового лидера партии Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Депутаты Палаты общин от консервативной партии в среду вечером проведут голосование о доверии к лидеру партии и премьеру Терезе Мэй, передает Reuters со ссылкой на заявление Грэма Брэди, председателя парламентского комитета 1992 г., включающего рядовых депутатов, не занимающих постов в правительстве.

О том, что в среду может состояться такое голосование, Sky News вечером во вторник заявил депутат-консерватор Эндрю Бриджен. «Члены парламента от консервативной партии проголосуют вне зависимости от того, доверяют они Мэй или нет, примут участие в тайном голосовании при первой же возможности, которая, как я думаю, предоставится завтра в среду вечером», — говорил Бриджен.

Для начала процедуры комитету нужно было получить письма с соответствующими просьбами как минимум от 48 действующих депутатов — это 15% от числа консерваторов в палате общин. Бреди в понедельник подтвердил, что получил необходимое число писем и может инициировать голосование, отмечает Sky News.

Реакция Мэй

В свою очередь Мэй заявила о готовности оспаривать результаты голосования о недоверии ей. «Я намерена бороться (за пост лидера партии — «Ведомости»), с тем, что у меня есть. Смена лидера партии сейчас создаст угрозу для процедуры Brexit и риск для будущего страны… это может затянуть или остановить процесс Brexit», — сказала она. Мэй призвала консерваторов объединиться и «сделать все возможное» для Великобритании. «Мы должны завершить процедуру выхода из ЕС. Я готова довести ее до конца», — сказала она.

«Люди хотят, чтобы мы продолжили работу», — заявила Мэй.

По ее словам, в случае избрания нового лидера «придется продлить или отменить статью 50 (запустившую процедуру выхода Великобритании из союза — «Ведомости»)». «У нового лидера не будет времени, чтобы пересмотреть соглашение о выходе из ЕС и вынести законопроект на рассмотрение в парламент до 29 марта (до этого срока ЕС и Великобритания должны договориться об условиях Brexit — "Ведомости")», — пояснила она. «Мы не можем допустить неопределенности. В этом случае контроль над переговорами о Brexit могут получить лейбористы», — сказала Мэй.

"I will contest that vote with everything I've got" says Theresa May as she faces a vote of no confidence later today.



Follow the story live here: https://t.co/ihT8cLO9QW pic.twitter.com/GvI3aw8OAF — Sky News (@SkyNews) 12 декабря 2018 г.

Как пройдет голосование

В голосовании примут участие 315 депутатов-консерваторов — все члены фракции консервативной партии в палате общин. Тайное голосование пройдет вечером в среду.

«Голоса будут подсчитаны сразу после процедуры», — отмечается в заявлении Брэди. О результатах голосования будет объявлено позднее.

Последствия для Мэй и Brexit

Мэй останется лидером консервативной партии, если ее поддержат не менее 158 депутатов. В этом случае противники Мэй смогут повторить процедуру голосования о вотуме недоверия не раньше чем через год, сообщает BBC.

Если же большинство соратников по партии выразят недоверие Мэй, то в ближайшие три месяца консервативной партии предстоит избрать нового лидера, сообщает Sky News. Мэй также рискует лишиться поста премьера. «Консерваторы — крупнейшая партия в палате общин, и ее лидер, кем бы он ни был, должен стать премьер-министром», — пишет BBC.

По информации The Economist, вслед за недоверием Мэй вотум недоверия может быть вынесен уже правительству, также может быть запущена процедура досрочных выборов в парламент, а после нее — повторное проведение референдума о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). При этом любая из этих процедур займет много времени, отмечает издание.

Brexit может быть отложен на неопределенный срок в случае, если Мэй придется уйти из-за утраты доверия, подтвердил BBC министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. «Если сегодня Мэй проиграет вотум, то применение статьи 50 Договора о ЕС придется отложить», — сказал министр, не назвав возможных сроков. «Я не думаю, что в этом случае (отставки Мэй — «Ведомости») мы сможем покинуть ЕС 29 марта», — добавил он.