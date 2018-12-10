Мэй отложила голосование об условиях Brexit из-за угрозы провала

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник сообщила о переносе голосования в палате общин по соглашению о выходе страны из Европейского союза. Решить судьбу соглашения о Brexit, разработанного кабинетом Мэй и одобренного на саммите ЕС 25 ноября, депутаты должны были 11 декабря. Но накануне вечером, выступая в парламенте, Мэй заявила, что если парламент рассмотрит этот вопрос во вторник, то сделка с ЕС не будет поддержана и поэтому она откладывает голосование. По сведениям The Guardian, теперь оно может пройти на следующей неделе или даже в начале января.

Решение о переносе голосования было принято после экстренного совещания Мэй с кабинетом министров. Соглашение в его нынешнем виде практически гарантированно провалилось бы в палате общин, считает The Economist: план Мэй не находит большой поддержки не только у ее оппонентов – лейбористов, но и у «жестких» евроскептиков из консервативной партии и у демократической юнионистской партии Северной Ирландии – младшего партнера консерваторов по коалиции. Исход голосования в парламенте почти полностью зависит от решения нижней палаты: палата лордов, скорее всего, проголосует так же, поясняет The Telegraph.

Расклад сил

Палата общин состоит из 650 депутатов, 315 из них – консерваторы, 257 – лейбористы. По подсчетам The Guardian, против соглашения собираются голосовать все лейбористы, 10 из 11 либерал-демократов, все 10 представителей демократической юнионистской партии и все 35 депутатов от Шотландской национальной партии, а также более 100 консерваторов. Если бы сторонников Мэй в палате общин оказалось всего на 50 меньше, чем противников, это можно было бы считать хотя бы условной победой правительства, но если проигрыш Мэй, как ожидается, составит более 100 голосов, то это приведет к политическому хаосу и, возможно, к отставке премьер-министра, предполагает The Economist.

Мэй в понедельник сообщила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы провести новые переговоры с руководством ЕС о частичном пересмотре условий соглашения. Однако ЕС вряд ли пойдет на серьезные уступки, пишет The Economist со ссылкой на Чарльза Гранта из исследовательского Центра европейских реформ. «Пункты юридически обязывающего соглашения, особенно по поводу ирландской границы, не будут изменяться <...> Проще будет внести поправки в политическую декларацию по будущим отношениям Великобритании и ЕС, например по вопросу торгового соглашения. Но поскольку эта декларация не имеет юридической силы, такие косметические изменения вряд ли получат поддержку в Великобритании», – поясняет эксперт.

В случае отказа Брюсселя идти на уступки и последующего провала Мэй при голосовании в британском парламенте существует несколько вероятных сценариев развития событий. Альтернативами могут стать смена лидера консервативной партии, досрочные выборы в парламент, вынесение правительству вотума недоверия и, наконец, повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС. При этом любая из этих процедур займет много времени, предупреждает The Economist. Если до официальной даты Brexit – 29 марта 2019 г. – никакой сделки с Брюсселем утвердить не удастся, то Великобритания покинет ЕС без соглашения.

Кризис без выхода

Ранее Мэй в интервью The Daily Mail предупредила соратников по консервативной партии, что если они не проголосуют за ее соглашение, то «рискуют передать руководство Британией [лидеру лейбористской партии] Джереми Корбину и навсегда застрять в Евросоюзе». В этом случае, по мнению премьера, Британия окажется в «неизведанных водах».

Сценарий, при котором Brexit вообще не состоится, действительно становится более реальным: в понедельник суд ЕС постановил, что Великобритания может отменить решение о выходе без согласия других стран – членов ЕС. Соответствующий запрос в суд ранее подали власти Шотландии, с самого начала кампании выступающие против Brexit. Согласно решению суда страна, проинформировавшая Европейский совет о намерении выйти из ЕС, может затем воспользоваться ст. 50 Лиссабонского договора и «аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно». Однако процедура должна быть проведена в соответствии с законодательством страны и в установленные сроки, в случае Великобритании – до 29 марта 2019 г. Теперь британские парламентарии, настроенные против Brexit, с еще большей вероятностью проголосуют против соглашения Мэй и будут настаивать на проведении повторного референдума, полагает The Independent.

На протяжении нескольких недель Мэй проводила личные встречи с членами парламента, которые публично высказывались против ее плана, пытаясь переубедить их, сообщает The Guardian. Кроме того, напоминает издание, она пыталась оказать давление на парламент, обратившись за поддержкой напрямую к народу. Однако, по мнению многих консерваторов, эти попытки «продать» соглашение только усилили неприязнь к нему. «Если у нее и есть «план Б», то никто не знает, в чем он заключается. Это выглядит как кризис, из которого нет выхода», – говорит источник The Guardian в консервативной партии.