Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьеру Великобритании Терезе Мэй осталось получить одобрение своего парламента Philippe LOPEZ / AFP

Европейский союз и Великобритания заключили сделку по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе в воскресенье. Несмотря на опасения европейских лидеров, условия соглашения были одобрены в течение всего нескольких минут, передает Associated Press (AP). Стороны одобрили 585-страничное соглашение, разработанное британским кабинетом министров, и политическую декларацию, которую согласовали в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Теперь оба документа отправятся на рассмотрение британского парламента, где процедура их ратификации должна завершиться до конца марта следующего года, когда Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

По условиям соглашения Лондон должен заплатить в казну Евросоюза 39 млрд фунтов в счет ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом. Кроме того, в документе разъясняются права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британских граждан, живущих в странах ЕС, напоминает BBC News. В политической декларации описаны общие принципы сотрудничества сторон после «развода» в сфере торговли, таможенного регулирования и безопасности. Территориальные разногласия – проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией и вопросы, связанные с Гибралтаром, – были одними из главных препятствий на пути согласования сделки, напоминает AP. Незадолго до саммита Мэй удалось уладить спор с руководством Испании, которое грозилось заблокировать принятие соглашения, если не будут внесены изменения относительно статуса Гибралтара после выхода Великобритании из ЕС. Вопрос ирландской границы так и остается нерешенным: по условиям соглашения граница остается полностью открытой, однако, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit, эта граница фактически станет настоящей границей с паспортным контролем и таможенными проверками, пишет BBC News. По словам издания, такого сценария не хотят ни Великобритания, ни Ирландия. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что он сожалеет о Brexit, но считает утвержденное на саммите ЕС соглашение «вторым лучшим вариантом», альтернативы которому могут существовать только в воображении. «То, что представят Европарламенту и палате общин, – это сделка. Любая другая сделка существует только в воображении людей», – сказал он. «Каждый может придумать лучшую сделку или альтернативную сделку в своей голове, но соглашение длиной в 500 страниц, под которым могут подписаться все 28 членов ЕС, – такого ни у кого нет», – добавил ирландский премьер.

Он отметил, что, несмотря на сообщения СМИ, у Лондона и Брюсселя нет «плана Б» на случай, если сделка не пройдет британский парламент.

После саммита Мэй в открытом письме напрямую обратилась к британскому народу и объявила о главных, как она считает, положениях сделки: конец свободного передвижения людей «раз и навсегда», прекращение «объемных ежегодных выплат» в пользу бюджета ЕС и окончание действия юрисдикции Европейского суда. По ее словам, теперь Великобритания наконец сможет вернуться к решению внутренних проблем: «Народ Великобритании больше не хочет тратить время на споры Brexit». Она надеется, что парламент примет это важнейшее решение и одобрит сделку, поскольку она «нужна всей стране и всем людям, голосовали ли они за то, чтобы выйти из ЕС или остаться в нем».

«Я убежден, что это единственно возможная сделка. Те, кто отвергает ее, надеясь найти лучший вариант, будут сразу же разочарованы, потому что его не существует», – цитирует AP Юнкера. По его словам, Британия будет не такой «третьей страной» [в отношениях стран ЕС], как другие третьи страны. «Между нами еще осталось что-то от былой любви», – заявил он. Призывы Юнкера к британскому парламенту могут не сработать: план Мэй не находит большой поддержки ни среди консерваторов, считающих его слишком мягким, ни среди оппозиционных лейбористов, многие из которых выступают за повторный референдум, например бывший премьер-министр Тони Блэр. Мэй «уступила слишком много контроля Брюсселю», говорит член парламента от Консервативной партии Йан Дункан Смит. Если сделка будет принята, Великобритания превратится в государство-сателлит без права голоса, согласен бывший министр иностранных дел Борис Джонсон (цитата по BBC News). В заявлении, опубликованном в Twitter, лидер лейбористов Джереми Корбин назвал сделку плохой – она стала результатом «жалкого провала на переговорах» и ограничивает Великобританию в решениях по своему будущему. «Поэтому лейбористы будут против этой сделки в парламенте», – заявил Корбин. Но в то же время Корбин пообещал, что Лейбористская партия будет работать с другими партиями над тем, чтобы избежать ситуации, в которой никакой сделки не будет достигнуто, и выразил желание добиваться рассмотрения «альтернативного плана» лейбористов по Brexit. Против соглашения кроме консерваторов-евроскептиков и лейбористов выступила и демократическая Юнионистская партия из Северной Ирландии – младший партнер консерваторов по коалиции.

Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian. Кроме того, за соглашение должен проголосовать и Европейский парламент, однако его исход уже ясен. «Мы проголосуем за сделку, большинство ее поддерживает», – сказал его председатель Антонио Таяни, добавив, что это «сообщение нашим друзьям в британском парламенте: сделка выгодна обеим сторонам» (цитата по The Guardian).