Мэй и Юнкер согласовали основные параметры Brexit

Мэй сказала, что теперь «сделка у нас в руках и я намерена довести ее до конца», передает Reuters Yves Herman/REUTERS

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подготовили проект политической декларации по отношениям сторон после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом в четверг написал в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, документ был отправлен лидерам всех стран – членов ЕС. В воскресенье состоится экстренный саммит, где страны должны одобрить декларацию, а также проект соглашения по условиям Brexit, принятый британским правительством 14 ноября. Если оба документа будут приняты, они будут отправлены на рассмотрение британского парламента.

Текст декларации состоит из 26 страниц и затрагивает основные принципы сотрудничества сторон. В частности, речь идет о создании зоны свободной торговли и согласовании таможенной политики. По одному из самых спорных вопросов – о границе Северной Ирландии – в декларации говорится только, что стороны найдут решение, чтобы избежать «жесткой» границы. Кроме того, в декларации не рассматривается проблема Гибралтара. Во вторник премьер Испании Педро Санчес предупредил, что Мадрид может заблокировать одобрение соглашения на саммите в воскресенье, если в него не будут внесены изменения относительно статуса Гибралтара. Ранее Мэй заявила, что Гибралтар будет выходить из ЕС по таким же правилам, как Великобритания. При этом большинство жителей Гибралтара на референдуме 2016 г. проголосовали против выхода из ЕС. Если в результате Brexit Гибралтар потеряет все экономические преференции со стороны Мадрида, это поставит под угрозу всю экономику территории. По данным испанской газеты El Pais, сторонам удалось достичь предварительной договоренности в ходе телефонного разговора в среду вечером.

В Великобритании документ назвали слишком «расплывчатым и амбициозным», пишет The Guardian. «Это политический камуфляж, направленный на то, чтобы отвлечь [парламентариев и европейских лидеров] от соглашения по Brexit и убедить их проголосовать за него. Но это не сработает», – говорит член консервативной партии Марк Франсуа. Действительно, политическая декларация – это лишь дополнительный документ, разъясняющий принципы будущих экономических и политических отношений и не имеющий юридически обязывающей силы, отмечает The Wall Street Journal. Гораздо более важным является 585-страничное всеобъемлющее соглашение по Brexit, предусматривающее мягкий сценарий выхода. По словам Мэй, этот вариант соглашения – единственно возможный, однако голосование по нему раскололо кабинет министров и в отставку подали министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда Эстер Маквей.

Сама Мэй сказала в четверг, что теперь «сделка у нас в руках и я намерена довести ее до конца», передает Reuters. Она представила декларацию перед членами правительства и палаты общин, кроме того, провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Он прибыл в Лондон как глава страны – председателя Совета ЕС – и выразил надежду, что на саммите сделку удастся заключить, несмотря на разногласия.