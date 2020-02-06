Почему перемирие в торговой войне США и Китая временное
И как его окончание скажется на российской экономике и рынках
15 января США и Китай подписали первую часть торгового соглашения. Инвесторы восприняли это с оптимизмом. Перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира позитивно для глобальной торговли, инвестиций и экономического роста. Однако между двумя сверхдержавами сохраняются существенные противоречия, которые могут вылиться в новый виток конфликта и распродажу на мировых рынках. Кроме того, дальнейшее разъединение двух крупнейших экономик будет сдерживать подъем российского ВВП.
Стратегическое противостояние США и Китая – это надолго
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