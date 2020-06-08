Из-за пандемии многие страны закрыли свои рынки и возвели протекционистские барьеры, все чаще звучат предсказания конца глобализации. Реалисты понимают, что спасение национальных экономик будет возможно только при сохранении большинства экспортно-импортных производственных и логистических цепочек. Полная локализация поставок товаров и услуг невозможна (и может происходить только за счет потери конкурентоспособности).