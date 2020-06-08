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Не стоит хоронить глобализацию и предсказывать полную самоизоляцию стран

Странам Евразийского экономического союза предстоит и дальше конкурировать за международные инвестиции
Кайрат Келимбетов , управляющий Международным финансовым центром «Астана»

«Опишите прошлое, диагностируйте настоящее, сделайте прогноз на будущее». Во всем мире правительства, компании, предприниматели и граждане в полном соответствии с этой последовательностью, сформулированной Гиппократом, готовятся перейти от первой стадии ответа на пандемию — карантина и сбережения человеческих жизней — к новой фазе – постепенного открытия и выздоровления экономики.

Принятие ответственных решений, минимизирующих риск повторных вспышек вирусной инфекции, возможно, только если опираться на другой постулат основоположника клинической медицины – лечить нужно больного, а не болезнь. Нет универсального рецепта и единой даты выхода предприятий и людей на работу, все решения – для каждой страны, региона, отрасли, бизнеса – индивидуальны.

Но ясна общая закономерность первой помощи в поддержке экономики: во всем мире предпринимаются беспрецедентные в истории шаги по сохранению платежеспособности бизнеса и населения. Рекордное выделение помощи на $3 трлн Конгрессом США, фонд Евросоюза на 750 млрд евро, выплаты по $90 долларов в месяц каждому потерявшему работу казахстанцу – это очень краткий список примеров подобных мер.

Из-за пандемии многие страны закрыли свои рынки и возвели протекционистские барьеры, все чаще звучат предсказания конца глобализации. Реалисты понимают, что спасение национальных экономик будет возможно только при сохранении большинства экспортно-импортных производственных и логистических цепочек. Полная локализация поставок товаров и услуг невозможна (и может происходить только за счет потери конкурентоспособности).

Любой кризис – идеальное время для анализа и переосмысления экономической политики, модели поведения бизнеса, переоценки гражданами своего места на рынке труда. Для бизнеса кризис – это вызов повысить эффективность. Сегодня меняются поведенческие модели, модель потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных