Не стоит хоронить глобализацию и предсказывать полную самоизоляцию странСтранам Евразийского экономического союза предстоит и дальше конкурировать за международные инвестиции
«Опишите прошлое, диагностируйте настоящее, сделайте прогноз на будущее». Во всем мире правительства, компании, предприниматели и граждане в полном соответствии с этой последовательностью, сформулированной Гиппократом, готовятся перейти от первой стадии ответа на пандемию — карантина и сбережения человеческих жизней — к новой фазе – постепенного открытия и выздоровления экономики.
Принятие ответственных решений, минимизирующих риск повторных вспышек вирусной инфекции, возможно, только если опираться на другой постулат основоположника клинической медицины – лечить нужно больного, а не болезнь. Нет универсального рецепта и единой даты выхода предприятий и людей на работу, все решения – для каждой страны, региона, отрасли, бизнеса – индивидуальны.
Но ясна общая закономерность первой помощи в поддержке экономики: во всем мире предпринимаются беспрецедентные в истории шаги по сохранению платежеспособности бизнеса и населения. Рекордное выделение помощи на $3 трлн Конгрессом США, фонд Евросоюза на 750 млрд евро, выплаты по $90 долларов в месяц каждому потерявшему работу казахстанцу – это очень краткий список примеров подобных мер.
Из-за пандемии многие страны закрыли свои рынки и возвели протекционистские барьеры, все чаще звучат предсказания конца глобализации. Реалисты понимают, что спасение национальных экономик будет возможно только при сохранении большинства экспортно-импортных производственных и логистических цепочек. Полная локализация поставок товаров и услуг невозможна (и может происходить только за счет потери конкурентоспособности).
Любой кризис – идеальное время для анализа и переосмысления экономической политики, модели поведения бизнеса, переоценки гражданами своего места на рынке труда. Для бизнеса кризис – это вызов повысить эффективность. Сегодня меняются поведенческие модели, модель потребления.