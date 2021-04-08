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Посол Ирана в Москве Казем Джалали – о перспективах коридора Север – Юг

Новый транспортный коридор может стать более дешевой и надежной альтернативой Суэцкому каналу
Александр Лесных
Посол Ирана в Мо- скве Казем Джалали уверен, что транс- портный коридор Север – Юг может со- ставить конкуренцию Суэцкому каналу /Посольство Ирана в России

После того как контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал, посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что более дешевой и надежной альтернативой Суэцу может стать железнодорожная магистраль, связывающая Индию, Иран и Россию и известная как МТК Север – Юг («Ведомости» писали об этом проекте 7 апреля). В интервью «Ведомостям» Джалали рассказал об экономических и политических рисках этого маршрута и обозначил направления, в которых должны совместно двигаться страны – участницы проекта, чтобы он заработал максимально эффективно.

– Видите ли вы спрос от логистических компаний на новый маршрут Север – Юг?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных