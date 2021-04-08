Посол Ирана в Москве Казем Джалали – о перспективах коридора Север – Юг

После того как контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал, посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что более дешевой и надежной альтернативой Суэцу может стать железнодорожная магистраль, связывающая Индию, Иран и Россию и известная как МТК Север – Юг («Ведомости» писали об этом проекте 7 апреля). В интервью «Ведомостям» Джалали рассказал об экономических и политических рисках этого маршрута и обозначил направления, в которых должны совместно двигаться страны – участницы проекта, чтобы он заработал максимально эффективно.