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Очередная авария в Суэцком канале ставит под вопрос его надежность

На этом могут заработать «Российские железные дороги»
Александр Лесных Екатерина Згировская Анастасия Львова
Аварии в Суэцком проливе открывают новые возможности для РЖД /Андрей Гордеев / Ведомости

Прошла всего неделя с того момента, как контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, сняли с мели, как в похожей ситуации на юге транспортной артерии оказался танкер Minerva Nike. Последствия очередной аварии удалось ликвидировать практически сразу, но вопрос выбора альтернативных маршрутов для международной логистики обострился. Проблема еще и в том, что за последние месяцы морские контейнерные перевозки подорожали в 4–5 раз.

Растет и товарооборот между Китаем и странами ЕС: в прошлом году Пекин стал основным торговым партнером Брюсселя, опередив США. «Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, показатели товарооборота ЕС и Китая в 2020 г. выросли, – напоминает в беседе с «Ведомостями» представитель оператора пломбирования грузов ЦРЦП. – При этом объем европейского экспорта в Китай увеличился на 2,2% до 202,5 млрд евро, импорта из КНР – на 5,6% до 383,5 млрд евро. Рост в основе своей произошел за счет промышленных товаров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных