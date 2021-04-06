Очередная авария в Суэцком канале ставит под вопрос его надежность

Растет и товарооборот между Китаем и странами ЕС: в прошлом году Пекин стал основным торговым партнером Брюсселя, опередив США. «Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, показатели товарооборота ЕС и Китая в 2020 г. выросли, – напоминает в беседе с «Ведомостями» представитель оператора пломбирования грузов ЦРЦП. – При этом объем европейского экспорта в Китай увеличился на 2,2% до 202,5 млрд евро, импорта из КНР – на 5,6% до 383,5 млрд евро. Рост в основе своей произошел за счет промышленных товаров».