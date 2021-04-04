Пандемия и инцидент в Суэцком канале изменят международную логистику

Пандемия и инцидент в Суэцком канале изменят международную логистикуЭто потребует от компаний дополнительных расходов, которые в конечном счете оплатит потребитель
Около 10% глобального объема торговых грузоперевозок – и более полусотни судов ежедневно – идет через Суэцкий канал. Неудивительно, какой переполох во всем мире наделал контейнеровоз Ever Given, один из крупнейших в мире, сев на мель в канале и полностью его перекрыв. И хотя сейчас движение по каналу полностью восстановлено, инцидент добавил проблем мировому сектору морского транспорта, который и без того переживает не лучшие времена. Самое время задуматься о том, как происшествие повлияет на рынок в ближайшей перспективе и какова обстановка в сегменте морских грузоперевозок в целом.
Через Суэцкий канал проходит подавляющее большинство судов, двигающихся из Азии в Европу, – сухогрузы, контейнеровозы, танкеры и т. д. За шесть дней, пока Ever Given блокировал канал, там собралась пробка из сотен судов. Некоторые приняли решение не дожидаться окончания операции по освобождению канала и пошли в обход по гораздо более длинному маршруту, огибающему мыс Доброй Надежды. Этот путь не только длится на 10 дней больше и существенно увеличивает операционные затраты перевозчиков, но еще и подвергает суда серьезной опасности – некоторые отрезки маршрута проходят через воды, печально известные частыми нападениями пиратов. Но инцидентом в Суэцком канале сложности сектора не исчерпываются.