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Пандемия и инцидент в Суэцком канале изменят международную логистику

Это потребует от компаний дополнительных расходов, которые в конечном счете оплатит потребитель
Василий Чекулаев , генеральный директор «Coface Россия»
АР

Около 10% глобального объема торговых грузоперевозок – и более полусотни судов ежедневно – идет через Суэцкий канал. Неудивительно, какой переполох во всем мире наделал контейнеровоз Ever Given, один из крупнейших в мире, сев на мель в канале и полностью его перекрыв. И хотя сейчас движение по каналу полностью восстановлено, инцидент добавил проблем мировому сектору морского транспорта, который и без того переживает не лучшие времена. Самое время задуматься о том, как происшествие повлияет на рынок в ближайшей перспективе и какова обстановка в сегменте морских грузоперевозок в целом.

Через Суэцкий канал проходит подавляющее большинство судов, двигающихся из Азии в Европу, – сухогрузы, контейнеровозы, танкеры и т. д. За шесть дней, пока Ever Given блокировал канал, там собралась пробка из сотен судов. Некоторые приняли решение не дожидаться окончания операции по освобождению канала и пошли в обход по гораздо более длинному маршруту, огибающему мыс Доброй Надежды. Этот путь не только длится на 10 дней больше и существенно увеличивает операционные затраты перевозчиков, но еще и подвергает суда серьезной опасности – некоторые отрезки маршрута проходят через воды, печально известные частыми нападениями пиратов. Но инцидентом в Суэцком канале сложности сектора не исчерпываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных