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Главная / Экономика / Интервью /

Вероника Никишина: «Бесконечно подавлять чужие интересы невозможно»

Гендиректор РЭЦа о международной торговле в режиме санкций и вооруженных конфликтов
Анастасия Бойко
Ирина Казьмина
Пресс-служба РЭЦа
Пресс-служба РЭЦа

Первый национальный проект «Международная кооперация и экспорт» от 2018 г. предполагал, что к 2024 г. объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырастет до $250 млрд в год. Пандемия коронавируса, санкции, мировая турбулентность внесли свои коррективы. По итогам 2025 г. экспорт без учета сырьевых и энергетических товаров вырос на 11% и составил $163,6 млрд. Глава ключевого оператора инструментов поддержки российских экспортеров – Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина называет своих клиентов «креативными и мужественными»: на фоне переукрепленного рубля и торговых ограничений они с трудом находят аргументы для международной торговли, говорит она. В интервью «Ведомостям» Никишина рассказала, как меняются экономические связи в режиме санкций и вооруженных конфликтов.

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