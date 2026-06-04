Первый национальный проект «Международная кооперация и экспорт» от 2018 г. предполагал, что к 2024 г. объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырастет до $250 млрд в год. Пандемия коронавируса, санкции, мировая турбулентность внесли свои коррективы. По итогам 2025 г. экспорт без учета сырьевых и энергетических товаров вырос на 11% и составил $163,6 млрд. Глава ключевого оператора инструментов поддержки российских экспортеров – Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина называет своих клиентов «креативными и мужественными»: на фоне переукрепленного рубля и торговых ограничений они с трудом находят аргументы для международной торговли, говорит она. В интервью «Ведомостям» Никишина рассказала, как меняются экономические связи в режиме санкций и вооруженных конфликтов.