Динамика ВВП России в первом полугодии была положительной, инвестиции компаний восстанавливались, потребление домохозяйств несколько ускорилось, но наблюдается и ускорение инфляции. На этом фоне ЦБ РФ все-таки принял решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. О том, насколько сильно инструменты монетарной политики могут влиять на инфляцию в нынешней ситуации, как действия экономических властей коррелируют с решениями центробанков и что советуют финансисты для поддержания стабильности и стимулирования роста как российской, так и других национальных экономик, в интервью «Ведомостям» рассказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев.