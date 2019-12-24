Как 2019 год стал праздником для инвесторов

2019 год обманул ожидания инвесторов: они готовились к худшему, но ни торговые войны, ни риски замедления мировой экономики, ни геополитические конфликты не могли сдержать рост рынков. Это был год настоящих «быков», откормленных пришедшими на помощь центральными банками. И Россия заняла достойное место среди чемпионов уходящего года. Но чем дольше длится праздник, тем тяжелее похмелье. 2020 год инвесторы встречают с осторожным оптимизмом – многим рецессия кажется почти неизбежной, и на этот раз помощи ждать неоткуда. Центробанки уже расстреляли свой боекомплект, государственные бюджеты обременены долгами, а потому остается лишь готовиться к Армагеддону, чтобы встретить его во всеоружии. Участники сессии «Традиционные рынки капитала и альтернативные источники заимствований» Финансового форума «Ведомостей» радовались заработанному в 2019 г., делились прогнозами на 2020 г. и обсуждали, что стоит сделать для развития российского рынка, чтобы открыть перед бизнесом новые возможности для привлечения капитала.