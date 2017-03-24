Минтранс оценил сборы «Платона» в 2017 году в 23 млрд рублей

Сборы с большегрузов в системе «Платон» в 2017 г. могут составить около 23 млрд руб., сообщил министр транспорта Максим Соколов.

По его словам, такая цифра складывается, «если экстраполировать [новый тариф] с 15 апреля на текущий общий объем средств».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о повышении тарифа системы «Платон» на 25%, сообщается на сайте правительства. Таким образом, размер платы для большегрузов за километр пути составит 1,91 руб., а не 3,06 руб., как планировалось ранее.