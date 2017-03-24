Годовая инфляция в России снизится до таргета в 4% не позднее июля – Орешкин

Решение ЦБ по снижению ставки отражает значительное улучшение инфляционной динамики за последнее время, годовая инфляция достигнет таргета не позднее июля, а план действий правительства позволит «заякорить» инфляционные ожидания и более быстро снижать ставку, сказал министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя решение ЦБ снизить ставку до 9,75% с 10%.

«Решение отражает значительное улучшение инфляционной динамики за последнее время. В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста цен, в том числе благодаря продолжению политики сдерживания индексации тарифов, проводимой правительством. Уже не позднее июля уровень инфляции в 4,0% будет достигнут», - отметил министр.

«Очевидно, что дальнейшие действия Банка России в первую очередь будут связаны с динамикой среднесрочных инфляционных ожиданий.

Предусматриваемые в первом направлении комплексного плана действий (правительства) меры по созданию устойчивой и предсказуемой экономической среды должны будут способствовать «заякориванию» инфляционных ожиданий и, следовательно, более быстрому снижению уровня ключевой ставки», - добавил Орешкин.