Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 50 рублей

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что с 1 апреля будут доиндексированы страховые пенсии неработающих граждан. «Это автоматически вытекает из закона <...> Для этого не нужно принимать решения правительства, Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету, чтобы с 1 апреля страховая часть была проиндексирована еще на плюс 0,38%», – сказал руководитель ведомства. Страховая пенсия по состоянию на февраль – 13 200 руб., таким образом, после доиндексации она увеличится на 50 руб. до 13 250,16 руб.

Кроме того, в феврале страховая пенсия была проиндексирована на уровень фактической инфляции (5,4%), однако в законе о бюджете закладывался прогнозный показатель, который выше на 0,38%, чем фактический. В правительстве велись дискуссии о том, проводить дополнительную индексацию на 0,38% или нет.

Министр пояснил, что индексация будет проведена автоматически и для этого «не нужно постановление правительства».